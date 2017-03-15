هشترود چهارشنبه آخر سال را بدون حادثه پشت سر گذاشت

ایرج خانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود آمادگی اورژانس وفوریت های پزشکی برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی وغیر مترقبه خوشحالیم که شاهد شب چهارشنبه پایان سال ارام وبی خطری را در این شهرستان شاهد بودیم.

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود تصریح کرد : تاکنون ارجاع هیچ مصدومی که توسط مواد منفجره و آتش زا دچار مصدومیت شود، از سوی مراکز اورژانسی و درمانی گزارش نشده است.

خانی ضمن تشکر از خانواده ها در هدایت صحیح فرزندان و جوانان و نوجوانان خود، ادامه داد: امیدواریم سال جدید نیز علاوه بر اینکه بدون حادثه و خطر بودن همانند چهارشنبه آخر ۹۵، موفقیت ها و سرافرازی ملت ایران اسلامی را در پی داشته باشد.