آئین ویژه نوروزگاه در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس ، مصیب امیری گفت: آیین نوروزگاه به منظور ترویج وآشنایی هر چه بیشتر میهمانان نوروزی با آداب و آیین نوروزی مردم شیراز ، واقع در مجموعه تاریخی-فرهنگی سعدی برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های نمایشگاهی که در نوروزگاه برگزار می شود، افزود: نمایشگاه شیرینی های سنتی شیراز ، صنایع دستی شیراز، و سفره هفت سین و اجرای نمایشی مراسم کوسه بر نشین ، میر نوروزی، نمایش عمونوروز ، مراسم عیدی بردن برای عروس ، حافظ و شاهنامه خوانی ، مراسم چهار شنبه آخر سال ، فالگوش و شکستن کوزه در نوروزگاه ۹۶ برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: همچنین مراسم آب تنی در قنات سعدی ، زیارت شاهچراغ(ع)، نمایش عروسکی جی جی ویجی ، نمایش عروسکی مینا ، نمایش بهاریه خواندن کودکان نیز در این آئین در معرض دید مردم قرار می گیرد .

مصیب امیری اظهار کرد: دربخش اطلاع رسانی عمومی نوروزگاه امسال پخش فیلم های کوتاه از آداب و رسوم نوروز شهر شیراز، آیین های ثبتی نوروزگاه سال گذشته در فهرست آثار ناملموس ملی، برگزیده ای از برنامه های نوروزگاه سال گذشته، و نمایش فیلم از آداب و رسوم کشورهایی که در ثبت جهانی نوروز با ایران مشترک هستند در دستور کار قرار دارد. همچنین در بخش عکس توزیع بروشورهایی مختص نوروز در بین مردم از جمله برنامه های جانبی نورزگاه ۹۶ در شیراز می باشد.

وی با اشاره به تاریخچه آیین و مراسم نوروز در فارس گفت: رویداد فرهنگی نوروزگاه در ارتقا و تقویت ارتباط اقوام با یکدیگر نقش بسزایی ایفا می کند. از این رو آیین نوروزگاه همزمان با شیراز در چند شهرستان و مکان تاریخی استان مانند پاسارگاد ، تخت جمشید، لارستان ، نی ریز ، کازرون، نورآباد ممسنی، فیروزآباد و آباده با همکاری انجن های مردم نهاد اجرا می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به استقبال گسترده مردم در نوروزگاه سال گذشته خاطر نشان کرد: این مراسم در ایام نوروز۹۶ از تاریخ ۲ لغایت ۷ فروردین ماه برگزارخواهد شد .

مصیب امیری افزود: با توجه به غنای استان فارس در حوزه آثار تاریخی – فرهنگی و گردشگری و با توجه به ثبت ۵۳ اثر ناملموس در این استان سعی داریم تمامی فرهنگ و سنن با شکوه گذشته را برای نسل جوان به نمایش درآوریم.

وی در پایان با اشاره به مراسم نوروزگاه سال گذشته عنوان کرد: مراسم عروسک مینا ، نمایش عروسکی جی جی ویجی و آب تنی در قنات سعدی در سال گذشته در فهرست آثار ناملموس ملی کشور به ثبت رسیدند.