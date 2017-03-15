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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۰

سفر دبیر کل اتحادیه عرب به عراق

سفر دبیر کل اتحادیه عرب به عراق

منابع عراقی با اشاره به ورود احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب به بغداد به محورهای گفتگوهای وی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب به عراق سفر کرد.

منابع وابسته به وزارت خارجه عراق اعلام کردند: احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب امروز به بغداد سفر کرده است. وی با مسئولان عراقی آخرین تحولات منطقه و راههای حمایت از عراق را بررسی خواهد کرد.

یک منبع دیپلماتیک روز گذشته بیان کرده بود که احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب به عراق سفر می کند.

در سفر یکروزه ابوالغیط، وی با ابراهیم الجعفری وزیر خارجه، حیدر العبادی نخست وزیر، فواد معصوم رئیس جمهور و سلیم الجبوری رئیس پارلمان و برخی دیگر از مسئولان عراقی دیدار و گفتگو خواهد کرد و محور گفتگوهای وی نیز موضوعات مشترک منطقه ای و بین المللی و جنگ ضد داعش و نقش اتحادیه عرب در حمایت از عراق در این جنگ است.

بغداد پایتخت عراق اخیرا شاهد سفر مسئولان کشورهای عربی بوده است.

کد مطلب 3933506

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