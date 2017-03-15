طرح تامین امنیت قضائی و حقوقی ویژه انتخابات ۹۶ در کرمان تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمدباقر اسلامی در اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا استان کرمان افزود: سال آینده بحث انتخابات ریاست جمهوری را داریم که انتخابات ملیِ بسیار مهم و با حساسیت خاص خود است و انتخابات شوراهای اسلامی نیز که انتخابات محلی بوده و به دلیل مسائل بومی، قومی و تاریخی حساسیت بسیار بالایی دارد.

وی افزود: تلاش می کنیم در ستاد با حساسیت بیشتری عمل کنیم تا مشکلی پیش نیاید و با تجربه انتخابات قبل به ویژه در برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سال ۹۲ برنامه ای تدوین شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در جریان برگزاری انتخابات و فضائی که در این رابطه بوجود می آید، رقابت کاندیداها، رفتار هواداران و ستادهای تبلیغاتی، اقدامات و فعالیت های احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی، نوع رفتار، کنش ها و واکنش های مردم و جامعه هرچند که به شور و نشاط انتخاباتی و مشارکت مردم کمک می کند اما، بعضا وقوع و بروز برخی تخلفات، جرائم و بد اخلاقی و اقدامات غیر قانونی از سوی نامزدها، طرفداران، رسانه ها و ... اثرات سوء در پی داشته و چه بسا که درگیری ها و وقایعی غیرقابل جبران بوجود می آورد.

وی افزود: به همین لحاظ رصد کردن فضای تبلیغات و ایجاد بستر و فضائی مطمئن و تامین شده و پیشگیری از بروز هرگونه مسئله ای که موجب خدشه و ایجاد کننده نابسامانی باشد امری ضروری برای دستگاه قضائی است.

وی بیان داشت: تامین امنیت قضایی در باب مسائل قضائی و حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و ... نیز الزامی و آگاهی بخشی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی شان ضرورتی است که در قوانین موضوعه و اساسی تعیین و به آن اشاره شده است و عهده دستگاه قضائی و متولی مسائل حقوقی است که به همین لحاظ طرح امنیت قضائی و حقوقی در حوزه انتخابیه استان کرمان تهیه که به مورد اجرا گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: امنیت قضائی امنیتی است که براساس روابط انسان ها تحقق می یابد و تامین آن به عهده قوه قضائیه است و از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شود و با بهره گیری از قوانین تامین کننده، امنیت شهروندان بوده و مصون ماندن افراد از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب، تهدید و... و. نسبت به جان، مال، ناموس، آزادی، شرف، حیثیت، شغل، مسکن و تمامی حقوق قانونی و مشروع شهروندان را تضمین می نماید و در اصل دوم قانون اساسی به این مهم پرداخته شده است.

اسلامی تصریح کرد: براساس قانون، تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات، اقدامات لازم را انجام می دهد و رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی مرکز استان، معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، مدیرکل اطلاعات و ... اعضای این ستاد هستند.

وی بیان کرد: پایش و رشد مداوم و مستمر همه اقدامات و فعالیت های انتخاباتی، ایجاد هماهنگی و تبیین حدود و وظایف دستگاه های عضو ستاد، انعکاس رسمی مراتب تخلف یا ارتکاب جرم دستگاه ها، نهادها و یا اشخاص حقوقی به مراجع صالح و ... از جمله وظایف ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی است.

معاون دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: طرح امنیت قضایی برای انتخابات با هدف اینکه انتخابات با نشاط بیشتر و مشارکت حداکثری برگزار شود، در معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تدوین شده است.

وی افزود: پیش بینی به موقع، پیشگیری به هنگام و برخورد سریع و خارج از نوبت از اصول اصلی و اساسی فعالیت ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است.