به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خیران دانشگاه های استان سمنان به میزبانی سالن اجتماعات دانشگاه سمنان بابیان اینکه بسیاری از طرح های عمرانی به دلیل مشکلات مالی کلنگ خورده ولی به بهره برداری نمی رسد که در این راستا مشارکت خیران باعث می شود تا این طرح ها به مرحله اجرایی نزدیک شود، ابراز داشت: خوشبختانه در سراسر کشور به منظور افزایش مشارکت حداکثری مردم در بنیاد خیران اقدامات خوبی صورت گرفته است چراکه مشاهده می کنیم طرح هایی که ۵۰سال زمان می برد تا به مرحله اجرایی برسد در کمتر از ۱۰سال به بهره برداری می رسد و امیدواریم با اتخاذ تصمیات جدید زمینه حضور این مشارکت افزون تر شود.

وی بابیان اینکه خیران دانشگاه ها از پرداخت مالیات معاف هستند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که توسط بنیاد خیران در راستای توسعه علم صورت می گیرد وقف علمی و حمایت از نخبگان است که بنیاد خیران وزارت علوم توانسته اند ۱۰هزار نخبه دانشگاهی را از نظر مالی حمایت کنند که این امر به پیشرفت علمی در کشور کمک کند و از سوی دیگر باید گفت طرح هایی که توسط خیران به پیشرفت ۵۰درصدی می رسد از سوی دولت تکمیل خواهد شد.

۵۰میلیارد تومان طرح عمرانی خیر ساز به بهره برداری رسید

معاون وزیر علوم بابیان اینکه ۲.۵میلیون مترمربع طرح نیمه تمام عمرانی با پیشرفت ۵۰درصدی با کمک خیران به بهره برداری رسید، ابراز داشت: این آمار نشان می دهد رویکرد دولت به سوی تکنولوژی و پیشرفت دانشگاه ها سوق دارد که در این بین مشارکت خیران مانند اهرم به این سرعت شتاب بخشیده است.

امید در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰میلیارد تومان طرح های عمرانی توسط بنیاد خیران دانشگاه ها درحال اجرا است و طی سالجاری ۵۰میلیارد تومان طرح عمرانی در دانشگاه های سراسر کشور مورد بهره برداری قرار گرفت که امیدواریم با حضور خیران و مشارکت مردمی مابقی این پروژه ها نیز در سال آتی افتتاح شود.

وی افزود: امروز ۶۱ بنیاد خیران دانشگاه در سراسر کشور فعال است و این درحالی بود که در گذشته این تعداد به ۱۰بنیاد خیر می رسید که نشان می دهد توانسته ایم در راستای مشارکت حداکثری در راستای پیشرفت علمی کشور گام های موثری برداریم و باید گفت مشارکت خیران در استان های دیگر نیز درحال شکل گیری است که این آمار در سال آتی قطعا افزایش خواهد داشت.

بیمارستان حیوانات خانگی سمنان افتتاح شد

رئیس دانشگاه سمنان نیز در این نشست با اشاره به افتتاح بیمارستان حیوانات خانگی در این دانشگاه به دست معاون وزیر علوم ضمن بیان اینکه مشارکت خیران پیشرفت طرح های عمرانی را تسریع می کند، ابراز داشت: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۳۶۴مترمربع در سه طبقه با زیربنای ۶۵۲متر مربع و با اعتبار ۲۵۰میلیون تومان درحالی به بهره برداری رسید که زمین آن توسط غلامحسین پهلوانیان اهدا شده بود که نشان می دهد اگر مشارکت خیران نبود و امروز این مرکز به بهره برداری نمی رسید.

عباس هنر بخش رئوف در ادامه تصرح کرد: بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیوانات خانگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان مجهزترین بیمارستان حیوانات خانگی خواهد بود که در بخش معاینه حیوانات کوچک، جراحی، دام کوچک و پرندگان زینتی، رادیولوژی، آزمایشگاه، بیوشیمی و میکروبی ارائه خدمات خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مجموعه آموزشی، فرهنگی و تجاری نیز به مساحت ۴۶۰متر مربع توسط مرحوم علی آقا سیستانی کلنگ زنی شد، افزود: این مرکز چهار طبقه شامل واحدهای فرهنگی، تجاری و آموزشی و کتابخانه است که در آینده نزدیک عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.