به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال‌احمر در جلسه شورای عالی، گفت: برنامه پنج ساله جمعیت هلال‌احمر، سه فاز اصلی برنامه‌ای کلان با برش‌های سالانه، سازمانی و استانی است و لذا بر این اساس از این پس تکلیف همه بخش‌ها و زیرمجموعه‌های هلال‌احمر مشخص است.

وی افزود: بر اساس این برنامه، تمامی واحدهای جمعیت هلال‌احمر باید نسبت خود با برنامه را مشخص کنند و روند نظارت بر همه حوزه‌ها نیز مشخص شده و از سویی ساز و کار نظارت در شورای عالی مشخص خواهد شد، به هر حال هدف اصلی؛ اجرای برنامه و ضمانت این اجرای آن هم، تصویب برنامه در شورای عالی است.

تدوین برنامه پنج‌ساله فضا و ایجاد عرصه‌های جدید

مجید یارمند مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور برنامه ریزی و بودجه نیز در این جلسه با تشریح سابقه تدوین برنامه در هلال‌احمر،اظهار کرد: شاید سابق بر این چندان احساس نیاز به تدوین برنامه درون جمعیتی و برگرفته از نظرات کارشناسی داوطلبان، امدادگران، جوانان و مدیران بدنه جمعیت نمی‌شد؛ چراکه جمعیت به عنوان سازمانی اجتماعی که برخواسته از متن مردم است و اساسا برنامه ریزی در سازمان های اجتماعی بسیار سخت است و در این میان هم اگر برنامه‌ای تدوین شده باشد، با مشارکت صد درصدی مردم و نمایندگان آنها(هلال‌احمری) نبوده است.

وی با اشاره به اینکه با تدوین برنامه پنج‌ساله جمعیت فضا و عرصه‌های جدیدی برای جمعیت ایجاد می‌شود، عنوان کرد: برای تدوین این برنامه بیش از یک‌هزار ساعت کارشناسی شده و البته روند کار با تصویب در شورای عالی تمام نمی‌شود؛ بلکه شورای عالی باید در جریان تمام مراحل اجرای برنامه باشد و لذا گزارش‌ها از روند اجرا به صورت مشخص برای شورا ارائه خواهد شد.

ترسیم نقشه راه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

در این جلسه دکتر سید حمید جمال‌الدینی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر نیز با ارائه گزارشی از فعالیت این معاونت در یک سال و نیم گذشته،گزارشی از آموزش‌های تخصصی، آموزش همگانی، طرح خادم، فعالیت‌های پژوهش و فناوری ارائه کرد. در این گزارش به اهم اقدامات در خصوص ایجاد دو مرکز تحقیقاتی، استقرار شورای پژوهش و فناوری، تثبیت ۲۰ پست هیات علمی و فراخوان ۶ ظرفیت از آن، برگزاری دوره‌های خاص مدیریت بحران برای ۵۰۰ نفر از مدیران برگزاری دوره‌های کمک‌های اولیه برای ۲ هزار نفر از کارمندان، برگزاری دوره‌های ارزیابی و ناظران آموزشی از بین نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ مربی، استقرار استانداردسازی نظام اموزشی و معاونت‌های آموزش و پژوهش در سطح کشور و... کرد.

اعضای شورای عالی جمعیت هلال احمر هم با تشکر از اهم اقدامات معاونت آموزشی، خواستار ارائه برنامه‌های سال ۹۶ این معاونت در جلسه بعدی شورا شدند.

دو بند باقیمانده برنامه پنج‌ساله نخست جمعیت که سه فصل آن در جلسه قبلی شورای عالی جمعیت هلال‌احمر، بررسی شده بود در این جلسه بررسی شده و به تصویب رسید.

در این جلسه بند ۴ برنامه پنج ساله جمعیت به عنوان مهمترین فصل آن به عنوان احکام برنامه مصوب و برنامه همه حوزه‌ها و تکلیف آنها تعیین شد.در فصل پنجم برنامه که به نظارت، اجرا، ارزیابی و پایش برنامه مرتبط بود نیز، دو کمیته تطبیق و نظارت پیش‌بینی شد و در نهایت برنامه پنج‌ساله نخست جمعیت هلال‌احمر به تصویب اعضای شورای عالی رسید.