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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

بخشدار آب‌پخش خبر داد؛

معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای روستاهای آب‌پخش انتخاب شدند

معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای روستاهای آب‌پخش انتخاب شدند

بوشهر - بخشدار و رئیس هیئت اجرایی پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاها بخش آب پخش گفت: معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای آب‌پخش انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مردانلو ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان اظهار داشت: باید تلاش شود که انتخاباتی سالم، شفاف و به دور از هر گونه حاشیه و با حضور حداکثری مردم برگزار شود و لازمه تحقق این مهم رعایت اصل بی طرفی مجریان انتخابات است.

وی بیان داشت: ستاد انتخابات دربخش آب پخش از ماه‌ها قبل آغاز به کار کرده و امروز با حضور شما معتمدین، اعضای اداری و هیأت نظارت، معتمدین هیات اجرایی پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاهای آب‌پخش انتخاب می‌شوند.

مردانلو ضمن تبیین سیاست‌های ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی روستاها، خاطرنشان کرد: مسئولیت برگزاری انتخابات، بسیار مهم و حائز اهمیت است و کسانی که در برگزاری انتخابات حضور دارند هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی باید به وظیفه خود عمل کنند.

وی خواستار رعایت اصل بی‌طرفی توسط مجریان انتخابات شد و اظهار کرد: یکی دیگر از وظایف مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات، برنامه‌ریزی و تلاش به منظور حضور و مشارکت پرشور بیش از پیش مردم در انتخابات است.

بخشدار آبپخش با بیان اینکه ستاد انتخابات با تمام توان از رای مردم صیانت خواهد کرد گفت: مردم ایران با حضور خود در انتخابات بار دیگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.

مردانلو اظهار داشت: آگاه سازی، اعتمادآفرینی و افزایش رضایت‌مندی که در مجموع باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود، زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم خواهد کرد و به همین خاطر مجریان انتخابات باید قانونگرایی و حرکت در مدار قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مردانلو تأکید کرد: طبق برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام کاندیداهای شوراهای اسلامی روستاها از ۳۰ اسفند ۹۵ تا ششم فرودین ۹۶ در بخشداری انجام می‌گیرد و حتماً کاندیدا باید مدارک مورد نیاز را که در آگهی های ثبت نام ذکر شده است تهیه کنند که یکی از این مدارک گواهی عدم سوء پیشینه است.

در پایان این جلسه با رأی گیری از معتمدین، هفت نفر به عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر به عنوان اعضای علی البدل معتمدین هیئت اجرایی پنجمین دوره شوراهای اسلامی بخش آب‌پخش انتخاب شدند.

کد مطلب 3933514

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