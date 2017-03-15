شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر جوی نسبتا پایدار برای امروز در سطح استان است.

وی عنوان کرد: در این مدت آسمان، صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از روز پنج شنبه تا جمعه با ورود موجی به استان ابتدا افزایش ابر و بتدریج از بعدازظهر بارش های باران و برف در نیمه غربی و بارش هایی پراکنده در نیمه شرقی استان انتظار می رود.

وی گفت: روز پنج شنبه و جمعه برسرعت وزش باد افزوده می شود که وجود گرد و خاک در برخی نقاط به خصوص روز جمعه سبب کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.