وزش باد شدید همراه با گردوخاک در زاهدان/جاری شدن روان آب در جنوب

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی در حال حاضر آسمان استان سیستان و بلوچستان نیمه ابری تا ابری است.

وی افزود: وزش بادهای جنوبی تا اواسط هفته آینده در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان تداوم دارد و از بعد از ظهر امروز سرعت باد در زاهدان افزایش یافته و تا شنبه احتمال وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش دید در این منطقه وجود دارد.

وی گفت: امروز در جنوب و جنوب شرق و برخی ارتفاعات مرکزی استان همچون ارتفاعات جنوبی سراوان، سیب سوران، مهرستان، ایرانشهر، خاش، بزمان و ارتفاعات شمالی سرباز، قصرقند، نیکشهر و فنوج بارش متوسط باران گاهی رعد و برق رخ می دهد که جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل ها نیز انتظار می رود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در فردا و پس فردا در نیمه شمالی استان شامل ارتفاعات زاهدان، خاش و شمال منطقه سیستان و برخی نقاط جنوبی استان شرایط برای بارش پراکنده باران مهیا است.