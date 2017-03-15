به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان به بیان عملکرد شهرداری ها استان پرداخت و اظهار داشت: علی رغم مشکلات زیادی که در کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ها داشتیم، نگذاشتیم در این بخش مشکلی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه به کارگیری ۵۴ نفر از پذیرفته شدگان آزمون در شهرداری ها و گرفتن مجوز برای تعدیل کارکنان شهرداری ها از عملکرد شهرداری های استان در سال ۹۵ بوده است گفت: گرفتن مجوز برای به کارگیری آتش نشانان خانم و برگزاری ۲۸ دوره به مدت ۴۸۶ ساعت برای کارکنان شهرداری شهرهای بروجرد و خرم آباد از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با اشاره به پرداخت بودجه شهرداران و حقوق معوقه ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان شهرداری ها افزود: تا کنون ۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یعنی یک چهارم بودجه شهرداری ها از محل اعتبارات شهرداری ها و ارزش افزوده استانی به شهرداری ها پرداخت شده است.

نصیری با بیان اینکه در بحث شهرنشینی لرستان در کشور رتبه ۱۵ را دارد و این به دلایل مختلف از جمله نداشتن توان مالی در پرداخت عوارض است گفت: ۹۵ درصد بودجه شهرداری ها از طریق کمک های مردم تامین می شود.

وی با بیان اینکه در بودجه امسال شهرداری ها، ۴۰ درصد برای هزینه های عمرانی و ۶۰ درصد برای هزینه های جاری در نظر گرفته شده بود گفت: اما ۵۳ درصد از این بودجه را در کارهای عمرانی و ۴۷ درصد را در کارهای جاری استفاده شد که این امر جای تقدیر دارد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با بیان اینکه بزرگترین آیتم که منجر به افزایش بودجه شهرداری ها می شود افزایش پروانه است گفت: اما متاسفانه در ۹ ماه سالجاری هزار و ۸۲ پروانه نسبت به سال قبل کاهش صدور پروانه داشتیم که اگر ادامه یابد مشکلات عدیده ای در پی خواهد داشت.

نصیری با اشاره به کاشت ۲۷۲ هزار اصله نهال از سال ۹۳ تا سالجاری در سطح شهرهای لرستان گفت: همچنین برای صدور پروانه های ساختمان کارگروه فناوری در اکثر شهرهای استان ایجاد کردیم.

وی با بیان اینکه لرستان در سال گذشته یکی از استانهای برتر در حوزه خدمات گردشگری شد که این امر بیانگر خدمات خوب شهرداری ها است ادامه داد: پرداخت بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری ها اگر از طریق مدیریت برنامه ریزی پرداخت شود عمده ترین مشکل شهرداری حل خواهد شد.

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان با بیان اینکه اگر طول عمر خدمت شهردارها بیش از پنج سال باشد شهرهای ما یقینا پیشرفت بیشتری خواهند داشت افزود: در انتخاب شوراها، نامزدهای انتخاباتی مصلح یقینا این درک را دارند که از شهرداری حمایت کنند تا مشکلات به حداقل برسد و رشد وتوسعه شهر بیشتر خواهد بود.