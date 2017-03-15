ضرورت اجرای سامانه «سپهتن» در ناوگان حمل و نقل اصفهان

علیرضا صفاتاج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای بهره وری حمل و نقل عمومی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و همچنین افزایش ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش لحظه ای عملکرد ناوگان، از اهداف اصلی طرح سپهتن است.

وی بیان داشت: آنچه که بر لزوم طراحی و بهره گیری از این سیستم هوشمند تاکید دارد؛ مدیریت یکپارچه، کنترل و ساماندهی اصولی تردد های بین شهری است.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان اظهار داشت: سامانه سپهتن، سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل مسافربری برون شهری است و از این راه، دستگاهی که درون خودرو نصب می شود از طریق سیم کارت GPRS به طور مداوم اطلاعات تعریف شده داخل ماشین را به مراکز پلیس راه ارسال می کند.

وی با بیان اینکه اطلاعاتی نظیر سرعت، هویت راننده، مشخصات گواهینامه و ساعت کارکرد راننده در این سامانه ثبت می‌شود، اعلام کرد: این سیستم قادر است از طریق شبکه ارتباطی به محض نزدیک شدن اتوبوس‌های مسافربری بین شهری به پاسگاه‌های پلیس راه نسبت به تخلیه اطلاعات اقدام کرده و عملکرد وسیله نقلیه را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد؛ سامانه مرکزی مذکور با سیستم صورت وضعیت مسافر و سایر سامانه های مورد نیاز تبادل اطلاعات می‌کند.

صفاتاج بیان کرد: وجود بیش از ۴۴۰ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل کالا و مسافر، وجود بیش از ۶۰۰ هزار نفر راننده حرفه‌ای فعال در این حوزه و همچنین جابجایی سالانه ۵۰۰ میلیون تن کالا و ۳۰۰ میلیون نفر مسافر از دلایل دیگر استفاده از این سامانه هوشمند است.

وی در خصوص اینکه سامانه قادر است در خصوص مواردی نظیر نداشتن بیمه، معاینه فنی و جلوگیری از قاچاق کالا و سوخت هم کمک شایانی به مجریان قانون کند ادامه داد: سپهتن ابزاری است که کنترل و نظارت پلیس راه را دو چندان کرده و تلاش آنها را دربرقراری نظارت بر مدیریت سرعت و افزایش ایمنی در جاده ها را تسهیل میکند.

صفاتاج اعلام کرد: سپهتن میتواند با تشخیص کارکردهای واقعی رانندگان تلاشگر و زحمتکش بستری برای شناسایی آنها فراهم آورد؛ این سیستم می تواند با کنترل سرعت تردد های بین شهری ، خطرات ناشی از تصادفات و سوانح را به شکل گسترده ای کاهش داده و نهایتا سلامتی و ایمنی را تضمین کند.