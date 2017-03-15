به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر امروز در ۳۳ امین گردهمایی ائمه جمعه لرستان با اشاره به فرارسیدن ایام ولادت حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: بعد از رحلت پیامبر ۳ گروه نسبت به ولایت پیدا شدند، گروه اول ولایت گریز بودند که با اینکه امام علی(ع) را می شناختند از امام فاصله می گرفتند.

وی با بیان اینکه گروه دوم ولایت ستیز بودند و با امیرالمومنین جنگیدند، تصریح کرد: گروه سوم ولایت پذیر بودند که حضرت فاطمه زهرا(س) در این گروه بودند و با همه وجود شان از ولایت دفاع کردند و ما هم افتخار می کنیم زیر چتر ولایت هستیم.

مسئولیت ائمه جمعه سنگین است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود نماز جمعه را از شئون ولایت دانست و تصریح کرد: امام جمعه از طرف رهبر معظم انقلاب انتخاب می شود و افتخار ماست که در زمره این مجموعه قرار گرفته ایم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امام جمعه بودن توفیق بزرگ و مسئولیت سنگینی است، گفت: امام جمعه یک توفیق بزرگ است چون جای اولیای الهی است و ما بر مستندی تکیه زدیم که جای معصوم است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر امام جمعه بودن مسئولیت سنگینی است چون تمام مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی مردم متوجه امام جمعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پاسخگو بودن، مردم دار بودن، مردم را در صحنه نگه داشتن، بصیرت افزایی، و اصلاح باور و اخلاق مردم مسئولیت بسیار سنگینی است که به دوش ائمه جمعه است، افزود: مهم ترین دغدغه ائمه جمعه مسئله معیشت و بیکاری مردم لرستان است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه واقعیت این است از صبح هر امام جمعه ای مراجعاتی دارد که اغلب مربوط به مسائل معیشتی و بیکاری است، گفت: از ۱۰۰ مراجعه بالغ بر ۹۹ مراجعه مربوط به مسئله اشتغال است.

مهم ترین مطالبه ائمه جمعه اقتصاد مقاومتی است

وی با بیان اینکه مهم ترین مطالبه ائمه جمعه هم اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: در خطبه های نماز جمعه و در غالب سخنرانی ها مهم ترین دغدغه ائمه جمعه مسئله اقتصاد مقاومتی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ائمه جمعه استان در مسئله اقتصاد مقاومتی و در تبیین سیاست های آن سنگ تمام گذاشتند، اظهار داشت: هر هفته خطبه های ائمه جمعه استان را رصد می کنم و غالب موضوع خطبه های ایراد شده اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ائمه جمعه در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی تلاش و کوشش کردند، تصریح کرد: ائمه جمعه مایه آرامش جامعه و پیگیر مشکلات مردم هستند.

وی با تاکید بر اینکه زمانیکه بحران و مشکلی پیش می آید این امام جمعه است که آرامش و آسایش را به جامعه می دهد، افزود: چیزی که باعث می شود تنش ها و اختلاف ها پایین بیاید امام جمعه است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این امر که امام جمعه مطالبه و درخواست می کند به نفع نظام و انقلاب و مسئولان است و باعث ایجاد امیدواری در بین مردم می شود، اظهار داشت: در استان نیز همواره برای حفظ وحدت و انسجام تلاش و کوشش کرده ایم.

انتخابات برای ملت و کشور مهم و سرنوشت ساز است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در سایه اتحاد و همبستگی همه مشکلات حل می شود، اما اگر همبستگی نباشد مشکلاتی به وجود می آید و برای جامعه دردسر ساز می شود، تصریح کرد: واقعا فضای مثبتی در استان به وجود آمده و دید مثبتی در خارج از استان نسبت به لرستان پیدا شده که به خاطر وحدت و همدلی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اوایل سال آینده انتخابات را در پیش داریم، گفت: انتخابات برای ملت و کشور ما مهم و سرنوشت ساز است و نمی توانیم از آن غفلت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه ائمه جمعه نقش مهمی به ویژه در دو حوزه دعوت مردم برای حضور حداکثری در انتخابات و تبیین شاخص ها و معیارهای انتخاب فرد اصلح دارند، تصریح کرد: حضور حداکثری مردم امنیت و اقتدار کشور را تامین می کند و امنیت در سایه حضور مردم است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه اگر امروز ایران به عنوان یک کشور باقدرت و امنیت در دنیا مطرح است به خاطر حضور مردم است و ان شاء الله در این انتخابات هم مردم ما سربلند و پیروز از میدان به در می آیند، افزود: یکی از آسیب های انتخابات شوراها در لرستان قبیله گرایی و قوم گرایی است که ائمه جمعه باید در سخنرانی های خود این موضوع را مطرح و مولفه های فرد اصلح را بیان کنند.