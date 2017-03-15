به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع نظامی عراقی اعلام کردند: نیروی هوایی عراق مواضع داعش را در کرانه راست موصل هدف قرار دادند و شماری از سرکرده های داعش از جمله محمد فتحی حسن الجبوری مسئول نظامی داعش در کرانه راست و معاونانش احمد عبدالله نواف ملقب به دشو الجبوری و ابو انس الجبوری مسئول عملیات انتحاری تکفیری ها در این حملات به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق گفت: نیروهای واکنش سریع و لشگر سوم پلیس ضمن تسلط بر منطقه پل قدیم به پیشروی های خود به سمت راس الخور در کرانه راست موصل ادامه دادند.

جودت به آزاد سازی ساختمان اداره گذرنامه در الباب الجدید در موصل نیز اشاره کرد.

این در حالی است که نیروهای الحشد الشعبی عراق نیز ضربات مهلکی به تکفیری ها در غرب موصل وارد کردند.

منابع وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کردند: یگان موشکی گردانهای عاشورای حشد شعبی مواضع داعش را در روستای السعدان از توابع منطقه الحضر در غرب موصل هدف قرار دادند و ضربات سنگینی به تکفیری ها وارد کردند.

عبدالامیر رشید یارالله نیز قبلا از آزاد سازی روستای الجمالیه از سوی نیروهای عراقی خبر داده بود.

نیروهای عراقی همچنین یک کارخانه سیمان را در منطقه باب الطوب در الموصل القدیمه آزاد کردند.