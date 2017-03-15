به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر چهارشنبه، در یک صد و هفتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان که به صورت فوق‌العاده برگزار شد با اشاره به اینکه باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف میزبانی خوبی را از مهمانان نوروزی داشته باشیم، اظهار داشت: همچنین مردم نیز باید اصول ایمنی را رعایت کنند تا سال بی خطر و با آرامشی را سپری کنیم.

وی در ادامه به برگزاری جلسه ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسه به بیش از یک هزار و ۴۳۰ اقدام شهرداری بدون هیچ بزرگنمایی اشاره شد که جای تقدیر دارد.

رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از تحقق شعار سال ابراز رضایت کامل ندارند، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب نسبت به تحقق کامل این موضوع گلایه‌مند بودند ولی باید در طول چند سال به طور جدی به این مهم توجه شود تا این موضوع کاملا محقق شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تحقق شعار اقتصاد مقامتی، اقدام و عمل زمینه کاهش هزینه‌های شهرداری را نیز فراهم ساخت، افزود: عمل به این موارد باعث شده هزینه‌های شهرداری هم کاهش داشته باشد.

امینی همچنین به حوادث چهارشنبه سوری سال جاری اشاره و ابراز داشت: علی رغم همه اطلاع رسانی‌ها متاسفانه با افزایش آسیب‌ها نسبت به سال گذشته روبرو بودیم.

وی اطلاع رسانی در خصوص آئین چهارشنبه سوری در طول سال را امری مهم دانست و ابراز داشت :باید مسئولان با فرهنگ سازی بیشتر مردم را از این گونه کارها نهی کنند.