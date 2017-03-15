به گزارش خبرنگار مهر خلیل‌الله کاظمی، ظهر سه شنبه در در مراسم مانور خدمت در آستانه نوروز ۹۵ که در محل کمپ غدیر برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز به همشهری های مشهد، اظهار کرد: خدمت رسانی به زائران امام هشتم (ع) از افتخارات شهرداری مشهد است و در این راستا برنامه ویژه‌ای برای خدمت‌رسانی به زائران انجام داده است.

وی افزود: ۹۰ درصد از مسافران خراسان رضوی مقصدشان مشهد است و به شهر مشهد سفر می‌کنند، لذا شهرداری مشهد برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای میزبانی از این زائران انجام داده است.

قائم مقام ستاد مناسبت‌های شهرداری مشهد با اشاره به این که یکی از مهم ترین مشغله های زائران، اسکان است، ادامه داد: جهت جلوگیری از چادرخوابی در سطح شهر دو کمپ غدیر و نصرت با ظرفیت چهار هزار چادر و ۱۸۵ اتاق آماده‌سازی شده است؛ همچنین در محور جاده قوچان، نمایشگاه بین‌المللی و مرکز تربیت معلم شهید بهشتی با ظرفیت نصب دو هزار و ۶۵۰ چادر مهیا شده که در کنار ۱۱ سوله بحران به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

وی اضافه کرد: جهت ارائه خدمات بیشتر قبل از ورود به مشهد، چهار محور ورودی شهر شامل قوچان، نیشابور، ایستگاه راه‌آهن و پایانه مسافربری ایستگاه راهنمای زائر فعال می‌شود که در آن کلیه دستگاهای خدماتی مستقر خواهند شد.

کاظمی با بیان اینکه بالغ بر ۱۶ پایگاه راهنمای زائر ۱۶ ساعته و هشت پایگاه ۲۴ ساعته نیز فعال خواهندشد، گفت: در این راستا از امروز ۱۳ کمیته خدمات سفر در قالب ۲۲ غرفه با مساحت ۲۵۰ مترمربع و ۶۰ خودروی عملیاتی در فضای پنج هزار مترمربع حضور دارند.

وی با بیان اینکه پارکینگ‌های موقت در شهر مشهد برای نوروز ۹۶ بالغ بر پنج هزار فضای پارک خودروی موقت در اطراف حرم مطهر رضوی ایجاد شده است، بیان کرد: جهت تزئین فضای شهری و گل‌آرایی نیز در این حوزه بالغ بر ۱۰ میلیون بوته گل کاشته و ۱۰ هزار جعبه گل نیز نصب می‌شود؛ در کنار آن ۱۶۰ المان فرهنگی از روز جمعه در سطح شهر نصب می‌شود.