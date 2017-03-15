محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی از وضعیت هوای استان طی پنج شنبه آخر سال(۲۶ اسفند) و روزهای آتی گفت: هوای استان طی فردا پنج شنبه ابری بتدریج همراه با وزش باد، بارندگی و رعدوبرق با احتمال رگبار پراکنده تگرگ پیش بینی می شود.

وی افزود: بارش در نواحی شمالی (اورامانات) و نیمه شرقی استان نمود بیشتری داشته امکان نفوذ غبار به جو نواحی مرزی بعید به نظر نمی رسد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، هوای استان طی روز جمعه نیز در بعضی ساعات با وزش باد و رشد ابر بخصوص در نواحی شمالی استان با احتمال بارش خفیف باران پیش بینی می شود.

وی در خصوص وضعیت هوای استان طی روز شنبه نیز گفت: طی شنبه ۲۸ اسفند ۹۵ نیز هوای استان در بعضی ساعات ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید، بارندگی و رعدوبرق پیش بینی شده است.

خسروی افزود: در این روز وزش باد ممکن است به تدریج هوای استان را به ویژه در نواحی مرزی غبارآلود کند.