به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان، کار کردن در ساختار شهرداری ها به خصوص در استان لرستان را کاری سخت و طاقت فرسا دانست و اظهار داشت: تمام کارکنان شهرداری خسته هستند چون باید شخصا تمام امور را پیگیری کنند.

وی لازمه کار کردن با اعضای شورای شهر را داشتن هنر خاص دانست و ادامه داد: مراجعه اعضای شورای شهر تابع قانون خاصی نیست و هر لحظه به دفتر مراجعه می کنند تا پیگیر کارشان باشیم.

شهردار خرم آباد خاطرنشان کرد: از لحاظ سرانه درآمدی لرستان استان ۳۰ ام کشور است و این نشان از این دارد که استان ما در پایین ترین سطح قرار دارد.

عیدی بیرانوند میزان مشارکت مردم را در حوزه مدیریت شهری پایین خواند و اضافه کرد: در مرکز استان تنها هشت درصد از مردم عوارض خود را پرداخت کرده اند و باید روی این موضوع کار پژوهشی و تحقیقاتی شود.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از منابع شهرداری از محل صدور پروانه به دست می آید گفت: در سالجاری ۵۰ درصد کاهش صدور پروانه نسبت به سال گذشته در خرم آباد داشتیم.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه شهرداران لرستان نیاز به حمایت دارند و باید از این روزمرگی خارج شوند و این کار نیاز به آموزش دارد خاطرنشان کرد: نیروهای شهرداری در تمام زمینه ها نیاز به آموزش دارند.

وی تاکید کرد: در حوزه ترافیک و حمل و نقل استان اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است.

عیدی بیرانوند انتخاب خرم آباد به عنوان شهر گردشگری را نتیجه تلاش و زحمات نیروهای شهرداری دانست و ادامه داد: از نظر زیرساخت ها شهر ما عقب مانده و آسفالت کل شهر خرم آباد نیاز به روکشی دارد.

وی با بیان اینکه از محل اعتبارات ستاد حوادث باید به آتش نشانها کمک کرد و به کارکنان شهرداری وام پرداخت شود عنوان کرد: بسیاری از شهرداری ها دارای ساختمان فرسوده هستند و هر شهرداری اگر ساختمان مناسب ندارد باید کمک شود و یک ساختمان مناسب در اختیارشان قرار داده شود.