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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

شهردار خرم آباد:

تنها ۸ درصد از مردم خرم‌آباد به شهرداری عوارض پرداخت کردند

تنها ۸ درصد از مردم خرم‌آباد به شهرداری عوارض پرداخت کردند

خرم آباد- شهردار خرم آباد گفت: تنها هشت درصد مردم این شهر اقدام به پرداخت عوارض به شهرداری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان، کار کردن در ساختار شهرداری ها به خصوص در استان لرستان را کاری سخت و طاقت فرسا دانست و اظهار داشت: تمام کارکنان شهرداری خسته هستند چون باید شخصا تمام امور را پیگیری کنند.

وی لازمه کار کردن با اعضای شورای شهر را داشتن هنر خاص دانست و ادامه داد: مراجعه اعضای شورای شهر تابع قانون خاصی نیست و هر لحظه به دفتر مراجعه می کنند تا پیگیر کارشان باشیم.

شهردار خرم آباد خاطرنشان کرد: از لحاظ سرانه درآمدی لرستان استان ۳۰ ام کشور است و این نشان از این دارد که استان ما در پایین ترین سطح قرار دارد.

عیدی بیرانوند میزان مشارکت مردم را  در حوزه مدیریت شهری پایین خواند و اضافه کرد: در مرکز استان تنها هشت درصد از مردم عوارض خود را پرداخت کرده اند و باید روی این موضوع کار پژوهشی  و تحقیقاتی شود.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از منابع شهرداری از محل صدور پروانه به دست می آید گفت: در سالجاری ۵۰ درصد کاهش صدور پروانه نسبت به سال گذشته در خرم آباد داشتیم.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه شهرداران لرستان نیاز به حمایت دارند و باید از این روزمرگی خارج شوند و این کار نیاز به آموزش دارد خاطرنشان کرد: نیروهای شهرداری در تمام زمینه ها نیاز به آموزش دارند.

وی تاکید کرد: در حوزه ترافیک و حمل و نقل استان اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است.

عیدی بیرانوند انتخاب خرم آباد به عنوان شهر گردشگری را نتیجه تلاش و زحمات نیروهای شهرداری دانست و ادامه داد: از نظر زیرساخت ها شهر ما عقب مانده و آسفالت کل شهر خرم آباد نیاز به روکشی دارد.

وی با بیان اینکه از محل اعتبارات ستاد حوادث باید به آتش نشانها کمک کرد و به کارکنان شهرداری وام پرداخت شود عنوان کرد: بسیاری از شهرداری ها دارای ساختمان فرسوده هستند و هر شهرداری اگر ساختمان مناسب ندارد باید کمک شود و یک ساختمان مناسب در اختیارشان قرار داده شود.

کد مطلب 3933549

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