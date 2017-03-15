به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی ظهر چهارشنبه در همایش شوراها، تخصص و کارآمدی که در سالن معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه باید با توجه به ویژگی‌ها و شرایط نوع مدیریت مورد نیاز هر جامعه‌ای احصا شود، اظهار کرد: پیچیدگی‌های خلقت این است که همه مشغول خدمت خود هستند و هر کدام مأموریتی دارند و از آنجایی که هر جزیی از خلقت مأموریت خود را به درستی انجام می‌دهد ما شاهد نظم جهانی هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم افزود: در مدیریت هم ما هیچ راهی به جز برخورد سیستمی نداریم، همانگونه که آفرینش و سیستم بدن انسان به این شیوه اداره می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه خدادادی انسان، تاکید کرد: به گفته دانشمندان انیشتین با همه نبوغی که داشته است نهایتاً از یک صدم ظرفیت و استعداد خود هم استفاده نکرده بود، بنابراین ظرفیت‌ها از سوی خداوند به انسان داده شده است و تنها باید از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کرد.

جمالی با تاکید بر ظرفیت‌هایی نخبه در استان قم تصریح کرد: به میزانی که در استان قم از نیروهای نخبه و کارآمد بهره‌مندیم در هیچ استان دیگری به این کثرت نداریم و به همین سبب برای مدیریت بهتر شهری باید این نیروهای کارآمد سرکار بیایند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با اشاره به اینکه باید افرادی که تخصص و توان لازم را دارند برای ورود به عرصه تشویق شوند، بیان کرد: شهر مانند یک موجود زنده است که رشد و حرکت دارد و برای مدیریت این موجود زنده باید اصول و استانداردهای بسیاری مورد توجه قرار بگیرد.

رشد جمعیتی درشهر قم بسیار بالاست

وی با بیان اینکه رشد جمعیتی درشهر قم بسیار بالاست، تأکید کرد: بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر شهروند ایرانی و نزدیک ۲۰۰ هزار نفر اتباع خارجی مقیم شهر قم داریم که جمعیتی بالای یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفراین شهر رارقم می‌زنند و روز به روز هم بر رشد این شهر افزوده می‌شود.

جمالی در رابطه با رشد جمعیتی شهرها پیش بینی کرد: قم در سال‌های آینده از نظر جمعیتی به شهرهای سوم و چهارم خواهد رسید و باید این مسائل در مدیریت شهری در نظر گرفته شود.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر قم باید شأن شهر قم را در هر مسئله‌ای در نظر داشته باشد، تصریح کرد: در معماری شهری باید جایگاه شهر قم در نظر گرفته شود، در ترافیک شهری و بودجه‌ریزی باید اولویت‌های مورد نیاز شهر در نظر گرفته شود و اعضای شورا در این رابطه درک لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه عضو شورای اسلامی شهر باید فهم سیاسی داشته باشد، بیان کرد: اولویت اول در اجتماعی بودن و عمرانی بودن شهر است، شورا باید زمینه رشد و توسعه شهری و عوامل رشد شهری را درک کنند اما باید از فهم و درک سیاسی هم برخوردار باشند.

باید به تجربه کشورهای دیگر در مدیریت شهری بنگریم

جمالی با تأکید بر اینکه موفقیت ما در گرو این است که جهانی فکر کنیم، افزود: باید به تجربه کشورهای دیگر در مدیریت شهری بنگریم، شهرهایی که به بلوغی در مدیریت شهری رسیده‌اند باید توسط شوراهای شهر رصد شود و باید عضو شورای شهر این فهم را داشته باشند که پروسه بلوغ این شهرها را احصا کند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با انتقاد از تنگ نظری برخی مدیران، بیان کرد: خیلی از مدیران نخبگان را در تصمیم گیری‌های خود دخیل نمی‌کنند، در شهر قم نخبگان حوزه‌های علمیه بسیار می‌توانند درتصمیم گیری‌ها کمک کنند و اعضای شورای شهر باید نخبگان را طرف مشورت خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه نیرویی که می‌خواهد وارد عرصه انتخابات شود باید وزن لازم را داشته باشد، تصریح کرد: این اصلاحیه باید برای قانون شوراها لحاظ شود، نیرویی که کاندیدای شورای اسلامی شهر می‌شود باید وزنی در شأن مدیریت شهری کلان شهر قم را داشته باشد.

جمالی با تأکید بر تخصصی شدن شوراها، بیان کرد: قانون در این زمینه چیزی را مشخص نکرده است اما باید فهم اجتماعی مردم به جایگاهی برسد که تشخیص دهند امروز دیگر سنتی صرف نمی‌توان کار کرد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با انتقاد از سیاسی زدگی اقدامات اجرایی، افزود: یکی از آسیب‌هایی که گریبانگیر کشور ماست این است که به همه چیز با دید سیاسی نگاه می‌کنیم که باید اصلاح شود و این یک آفت است.

وی با تأکید بر آموزش به عنوان یکی از اصول اصلی در شوراها، عنوان کرد: کلان شهر قم ظرفیت‌های خاصی دارد که نمی‌توان آن را محدود کرد و به همین دلیل روز به روز بر توسعه این شهر افزوده می‌شود تا جایی که حاشیه نشینی در استان‌های دیگر حاشیه شهرها قرار گرفته است اما در قم حاشیه امروز به درون شهر رسوخ پیداکرده است که همه این عوامل کار در حوزه مدیریت شهری قم را سخت‌تر می‌کند.