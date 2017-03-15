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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر:

ارتقای ورزش آموزشگاهی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش است

ارتقای ورزش آموزشگاهی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش است

بوشهر - مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: توجه به سلامت دانش آموزان و ارتقای ورزش آموزشگاهی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر چهارشنبه در نشست با معاون، روسای ادارت و کارشناسان حوزه تربیت بدنی و سلامت اظهار داشت: حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت از بانشاط‌ترین و فعال‌ترین حوزه‌های آموزش و پرورش در مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: با توجه به ساحت زیستی و بدنی در سند تحول بنیادین، توجه به سلامت دانش آموزان و ارتقای ورزش آموزشگاهی از برنامه های مهم آموزش و پرورش است. 

وی با تقدیر از فعالیت‌های حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت اضافه کرد: برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، طرح حیاط پویا، برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزی استان، طرح سفیران سلامت و برنامه‌های متنوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نشان از عملکرد موفق و مطلوب این معاونت است.

کد مطلب 3933552

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