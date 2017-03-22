جدول استان های دارای اولویت برای اردوهای جهادی دانشجویی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست که از آغاز حرکت‌های جهادی اقشار مختلف مردم اعم از دانشجویان، دانش آموزان و طلبه ها جهت خدمت رسانی به مناطق محروم و حاشیه شهر می گذرد.

این حرکت عظیم، در این سالها توانسته است در رفع محرومیت و همچنین ایجاد روحیه کار و تلاش، همت و فرهنگ جهادی در بین آحاد مردم به خصوص جوانان موثر باشد.

اما با تمام تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر، همچنان شاهد وجود مشکلات و محرومیت در این مناطق هستیم که برای برطرف شدن آنها نیازمند این هستیم که این اردوها در طول سال و به طور مستمر برگزار شود.

یکی از قشرهایی که در طول سال دغدغه اردوهای جهادی را دارند، دانشجویان هستند که علاوه بر تعطیلات تابستان در ایام نوروز نیز عازم مناطق محروم می شوند.

نوروز ۹۶ نیز دانشجویان طبق روال هرساله عازم مناطق محروم می شوند. محل هایی که این دانشجویان در نوروز ۹۶ اعزام می شوند به شرح زیر است :

جدول اعزام دانشجویان به اردوهای جهادی در ایام نوروز ۹۶

ردیف نام گروه جهادی محل اردو ی جهادی زمان برگزاری اردو ۱ شهید چمران نیشابور ۳ فروردین الی ۱۰ فروردین ۲ مسافران خورشید استان خوزستان ۲۴ اسفند الی ۷ فروردین ۳ شهید کاظمی ۲۵ اسفند الی ۵ فروردین ۴ پیشگامان رهایی استان خراسان جنوبی ۳ فروردین الی ۱۲ فروردین ۵ حنیفا استان خوزستان ۵ فروردین الی ۱۵ فروردین ۶ گروه جهادی ولی امر استان ایلام ۲۵ اسفند الی ۵ فروردین ۷ یاوران مهدی استان خوزستان ۲۹ اسفند الی ۱۱ فروردین ۸ عبدالله والی استان هرمزگان ۲۷ اسفند الی ۷ فروردین ۹ وارثان زمین استان خوزستان ۳ فروردین الی ۱۳ فروردین ۱۰ معبری به آسمان استان کرمانشاه ۱ فروردین الی ۱۲ فروردین ۱۱ گروه جهادی مرصاد دانشگاه ارومیه نوروز ۹۶ ۱۲ حرکت المحرومین استان سیستان و بلوچستان ۲۶ اسفند الی ۴ فروردین ۱۳ گروه جهادی ولی امر دانشگاه شمسی پور استان خوزستان ۲۵ اسفند الی ۴ فروردین ۱۴ شهید شاطری استان قزوین ۴ فروردین الی ۱۱ فروردین ۱۵ قرارگاه جهادی امام رضا(ع) استان خوزستان ۲۴ اسفند الی ۲ فروردین ۱۶ شهدای فتح استان خوزستان ۲۵ اسفند الی ۴ فروردین ۱۷ آل طه استان خوزستان ۴ فروردین الی ۱۴ فروردین ۱۸ شهید علی هاشمی استان خوزستان ۱۵ اسفند الی ۱۵ فروردین ۱۹ راسخون استان خوزستان ۲۶ اسفند الی ۷ فروردین ۲۰ راه کربلا استان کرمان ۲۵ اسفند الی ۵ فروردین ۲۱ محبان المهدی دانشگاه شهید رجایی شهرستان دهدشت ۲۶ اسفند الی ۳ فروردین

گروه های جهادی دانشجویی از اواخر اسفند ماه سال ۹۵ تا اواخر نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۶ برای خدمت رسانی به مناطق محروم عازم این مناطق می شوند.

معمولا دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی در عرصه‌های عمرانی، بهداشتی، خدماتی، درمانی، فرهنگی، هنری، ورزشی، اقتصاد مقاومتی، مشاوره‌ای، امدادی و آموزشی فعالیت‌هایی را انجام می دهند.

داوود گودرزی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی نیز در خصوص برنامه نوروز ۹۶ اردوهای جهادی گفت: در نوروز ۹۶ طی تفاهم صورت گرفته بین بسیج سازندگی و منابع طبیعی گروه های جهادی در راهیان نور به کمک بسیج سازندگی در مناطق مشخص شده در نزدیکی اهواز به کاشت نهال برای کمک در رفع مسائل زیست محیطی ورود خواهند کرد.

وی یادآور شد: همچنین در ایام نوروز استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمان و مناطق اخیرا سیل زده و همچنین شیراز و مازندران در اولویت فعالیت های جهادی هستند.

گودرزی به مشارکت استان ها در سال ۹۵ در اردوهای جهادی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ بیشترین مشارکت را استان های کرمان، تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران در اردوهای جهادی داشتند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در مورد حمایت دولت از اردوهای جهادی گفت: در برخی استان ها حمایت های خوبی صورت گرفته و کمک رسانی لازم توسط دولت انجام شده، اما در برخی دیگر کوتاهی های زیادی وجود دارد.

در سال ۹۵ حدود ۵۵ هزار دانشجو به اردوهای جهادی اعزام شدند، رویکرد جدید سازمان بسیج دانشجویی در خصوص اردوهای جهادی توجه به مسئله محرومیت زدایی به صورت کامل از طریق آموزش است.