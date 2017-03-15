ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سالجاری ۷۰۰تن ماهی قزل آلا درچهارمحال وبختیاری با استفاده از قفس تولید شد، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری رتبه یک تولید بیشترین ماهی قزل آلای کشور را دارد.

وی عنوان کرد: ماهی قزل آلای تولیدی چهارمحال و بختیاری کیفیت بسیار بالایی دارد و بازارپسندی بالایی را در سطح کشور دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون ماهی قزل آلای تولیدی این استان به استان های مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و ... صادر می شود.

وی ادامه داد: تولید ماهی قزل آلا درچهارمحال وبختیاری با استفاده از قفس افزایش خواهد یافت.