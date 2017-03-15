به گزارش خبرنگار مهر، حاجی محمدمهدیان نسب ظهر چهارشنبه در رزمایش طرح نوروزی بابیان اینکه شعار نوروز امسال «آرامش و نشاط با قانونمندی و نظام اجتماعی» است، افزود: طرح نوروزی از ۲۵ اسفندماه تا ۱۴ فروردین‌ماه سال آینده در دو نوبت انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه قرارگاه نوروزی امام علی(ع) ۲۴ ساعت آماده پاسخگویی است، افزود: ۶۰۰۰ نفر نیروی پلیس در عملیات نوروزی استان همدان به کار گرفته می‌شوند.

وی بابیان اینکه قرارگاه نوروزی پشتیبانی‌کننده مأموریت‌ها است و در ایام نوروز به مطالبات مردم در حوزه فوریت‌ها پاسخگو داده می‌شود، افزود: نیروی انتظامی ۵۶ ایستگاه نوروزی راه‌اندازی می‌کند که از این تعداد ۴۳ ایستگاه انتظامی و ۱۳ ایستگاه راهور است.

وی بابیان اینکه در ایام نوروز ۱۴۸ تیم خودرویی پلیس محسوس و نامحسوس و ۴۸۰ گشت انتظامی فعالیت دارند، ادامه داد: امسال درصد تصادفات فوتی در جاده‌ها کاهش پیداکرده اما در شهرها کاهش رخ نداده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره ۷۰ دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلف در استان همدان نصب‌شده است، گفت: ایست و بازرسی طی ایام نوروز در ۴۹ نقطه برقرار می‌شود و یک فروند بالگرد نیز برای نظارت بر استقرارها در استان همدان فعالیت خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز ۲۵ پایگاه راهداری با ۳۴۷ نفر نیرو و ۱۵۰ دستگاه خودرو عملیات راهداری را انجام می‌دهند، عنوان کرد: جمعیت هلال‌احمر نیز ۱۸ پایگاه ثابت و موقت با دو هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این طرح فعال می کند.

سردار مهدیان نسب بابیان اینکه هلال‌احمر ۱۸ دستگاه خودرو امداد و نجات و آمبولانس را برای ایام نوروز آماده کرده است، ادامه داد: پلیس ۱۱۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی است.