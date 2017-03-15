به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور طرح عملیاتی ترافیکی نوروزی در استان زنجان،اظهار داشت: ۳۶۰ امدادگر جمعیت هلال احمر استان زنجان ۱۶ پایگاه ثابت و سیار در راستای اجرای طرح امداد نوروزی فعال خواهند بود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد و نجات سفرهای نوروزی چندین سال است که فعالیت می‌کند و مقرر است که نوروز امسال خدمات متفاوت‌تری را ارائه دهد، ادامه داد: از این‌رو همه دستگاه‌های متولی موظف‌اند که نسبت به ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر یکدیگر را یاری کنند.

میرزایی با اشاره به استقرار پایگاه‌های سلامت و ایستگاه‌های دوست‌دار کودک برای رفاه حال مسافران، یادآور شد: امسال ۹۰۰ نفر از اعضای جوانان استان زنجان به عنوان راهنمای مسافران نوروزی فعالیت خواهند کرد و ۱۷ پست راهنمایی نیز در مبادی ورودی و خروجی و اماکن تاریخی مستقر خواهد بود و 2 خیمه نماز در ورودی و خروجی شهر راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: ۳۶۰ امدادگر جمعیت هلال احمر استان زنجان ۱۶ پایگاه ثابت و سیار در راستای اجرای طرح امداد نوروزی از ۲۵ اسفند سالجاری تا ۱۷ فروردین سال آینده فعال خواهند بود.

میرزایی افزود: در مجموع ۳۶۰ نفر امدادگر و نجات‌گر در طول ایام نوروز شهروندان و مسافران را تحت پوشش خدمات خود قرار خواهند داد و خدمات نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با ۱۹ دستگاه آمبولانس، ۱۲ دستگاه خودوری کمک‌دار سنگین، ۸ دستگاه خودروی نجات، ۱۰ موتور امداد، ۹ موتور آمبولانس، ۳ دستگاه خودروی آرگو و یک دستگاه خودروی ارتباطات ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۵۳ هزار و ۹۰۲ نفر به پست های ایمنی و راهنمایان مسافران نوروزی و ۴ هزار و ۱۷۱ نفر به خیمه های بر پا شده این جمعیت در استان مراجعه کردند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان زنجان هدف از برگزاری دوره باز آموزی امداد گران امداد ونجان جاده ای نوروز را ارتقای توان لازم برای ارائه خدمات لازم به مسافران عنوان کرد.