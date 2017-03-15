تشریح دستاوردهای آموزش ضمن خدمت محیط زیست در سال ۱۳۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، کیومرث کلانتری، مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در تشریح فعالیت های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با وجود محدودیت های شدید اعتباری در سال ۹۵، کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ۱۱۵ دوره آموزشی حضوری و مجازی شرکت کرده و موفق به دریافت گواهینامه های معتبر شده اند.

کلانتری با اشاره به برگزاری ۵۳ دوره آموزشی ستادی و ۶۲ دوره آموزشی استانی گفت: از مجموع ۱۱۵ دوره آموزشی داخلی برگزار شده، تعداد ۱۰۴ دوره به صورت حضوری و ۱۱ دوره به صورت مجازی بوده است.

وی افزود: به منظور افزایش توانمندی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در سطح کشور، حوزه های محیط زیست طبیعی و محیط زیست انسانی به ترتیب با ۲۱ و ۱۸ دوره آموزشی، بیشترین سهم را از دوره های آموزشی داشته اند و پس از آن ها حوزه توسعه مدیریت، حقوقی، محیط زیست دریایی، آموزش و پژوهش و بخش های مستقل در رتبه های بعدی از نظر تعدد دوره های آموزشی قرار گرفته اند.

کلانتری گفت: از مجموع دوره های برگزار شده در ستاد، تعداد ۱۰ دوره عمومی و ۴۳ دوره آن مشترک تخصصی بوده است.

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست ادامه داد: از مجموع ۱۱۵ دوره آموزشی داخلی در سطح کشور،۲۷۶۰ ساعت، دوره آموزشی برگزار شده که ۲۹۴۴۰۰ نفر-ساعت با میانگین حدودی هر نفر ۴۰ ساعت از آموزش های ضمن خدمت، برخوردار شده اند.

وی در توضیح دوره های بین المللی داخلی و خارجی گفت: تعداد ۶ دوره آموزشی بصورت بین المللی و با حضور مدرسین خارجی در ایران به انجام رسیده که در مجموع دوره های داخلی احتساب شده است و علاوه بر دوره های آموزشی داخلی کارکنان سازمان، تعداد ۱۵ دوره آموزشی خارج از کشور نیز با محوریت موضوعات بین المللی محیط زیستی برگزار شده است .

کلانتری با مهم ارزیابی کردن توانمند سازی و ارتقای سطح علمی و تخصصی کارکنان برای حفاظت از محیط زیست کشور گفت: مصم هستیم تا طبق تقویم آموزشی محیط زیست، دوره های آموزشی در سال آینده نیز تداوم یابد.

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست افزود: علاوه بر آموزش های محیط زیستی ضمن خدمت برای کارکنان سازمان، دوره های مشترک آموزشی محیط زیستی نیز با مشارکت بخش های خصوصی و دولتی در طول سال برگزار شده که در نوع خود اقدام جدید و ارزشمندی است.

وی آموزش را یک سرمایه گذاری بلندمدت برای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: برای حصول اهداف سازمانی نیاز به حمایت های مالی و اعتباری می باشد.

کلانتری در پایان، آموزش های همگانی برای مخاطبین اثرگذار اجتماعی از طریق ظرفیت های موجود کشور را نیز گامی ارزشمند در راستای توسعه فرهنگ محیط زیستی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد تا نتیجه این آموزش ها به زودی بر دانش و فرهنگ محیط زیستی آحاد جامعه اثرات مثبت خود را نمایان سازد.