به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر یوسفی ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان در سخنانی اظهار داشت: انتخاب بروجرد، به عنوان پایلوت در بحث مجریان ذی صلاح باعث به وجود آمدن بحث هایی شد و منجر شد که بسیاری از شهرها از گرفتن پروانه ساخت خودداری کنند و تنها بروجرد این کار را انجام داده است.

وی با بیان اینکه در بحث اجرای قوانین شاید شهرداران پاسخگو باشند اما به اندازه کافی اختیار ندارند بیان داشت:حق و تکلیف باید با هم باشد و قوانین شهرداری باید مورد بازنگری قرار گیرد.

شهردار بروجرد با بیان اینکه شهرداری ها اگر بخواهند مطالبه گری کنند با چالش هایی روبرو می شوند اضافه کرد: اگر قوانین شهرداری تغییر یابد مسلما این تغییر در بهبود خدمت رسانی به شهروندان موثر خواهد بود.