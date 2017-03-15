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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۰

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

۷۰۰ خانوار مددجوی استان بوشهر در سیل اخیر خسارت دیدند

۷۰۰ خانوار مددجوی استان بوشهر در سیل اخیر خسارت دیدند

بوشهر - مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از خسارت سیل اخیر به ۷۰۰ خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه حوزه بحران این نهاد با اشاره به بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر در استان بوشهر اظهار کرد: بر اثر بارندگی‌های سیل‌آسای اخیر در استان بیش از ۷۰۰ خانوار مددجوی تحت حمایت در هفت شهرستان خسارت دیده اند.

وی با بیان اینکه برآورد این خسارت‌ها ۴۵ میلیارد ریال بوده است، افزود: این خسارت‌ها بیشتر مربوط به خانوارهای روستایی بود که دارای منازل غیر مقاوم بوده‌اند.

لطفی خاطرنشان کرد: به منظور رفع نیازمندی‌های اولیه خانوارها بالغ بر ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات امداد، در زمینه تهیه سبد غذائی، وسایل گرم کننده، البسه وعایق پشت بام در اختیار این مددجویان قرار گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد: با توجه به اینکه تمامی منازل مددجویان بیمه حوادث بوده‌اند، پرونده همه این خانوارهای خسارت دیده تحویل شرکت بیمه داده شد که پس از بررسی وکارشناسی مبلغ خسارت به حساب این مددجویان واریز خواهد شد.

کد مطلب 3933566

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