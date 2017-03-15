به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مظفری ظهر چهارشنبه در جلسه پیشگیری از جرایم انتخاباتی، افزود: متاسفانه در سال ۱۳۸۸ اتفاقاتی رخ داد که همین امر موجب شد که جلساتی توسط قوه قضائیه برای شفاف‌سازی این امر تشکیل شود.

وی با بیان اینکه کشور در سال ۱۳۸۸ هزینه بسیاری داد و این هزینه‌ها سالیان سال باقی می ماند، گفت: مقام معظم رهبری بر فتنه سال ۱۳۸۸ همین مناظره‌‎های تلویزیونی تاکید داشتند ولی ما از غافل شدیم و همین امر زمینه‌ای برای سوء استفاده دشمن شد و این مناظره‌ها آن حمایت و حضور حداکثری را تحت تأثیر قرار داد .

مظفری تاکید کرد: در انتخابات سال ۱۳۸۸ جرمی صورت نگرفته بود و بنده به هیچ حزبی وابسته نیستم و نباید حتی این را به زبان می‌آوردیم که تخلف شده است.

وی افزود: باید همه همکاری کنند تا انتخابات سالم و باشکوه با حضور اکثریت مردم برگزار شود وحضور باشکوه در انتخابات تو دهنی بزرگی به دشمن خواهد بود.

دادستان زنجان به فضای مجازی اشاره کردو گفت: پلیس فتا نیز ماموریت‌ها را از یک ماه پیش آغاز کرده و بحث رصد فضای مجازی در دستور کار جدی است و طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده احتمال هرگونه تجمعات و تحرکات است که در این امر محدوده زمانی خاصی ندارد.

وی افزود: نخستین چیزی که در فضای مجازی مورد تعقیب قرار می‌گیرد، تخریب کاندیداها از سوی سایر کاندیداها است که عنوان مجرمانه دارد.

دادستان زنجان تصریح کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ما انتخابات سالمی برگزار کرده‌ایم و هدف از تشکیل ستاد، پیشگیری از وقوع جرم است که باید از آن جلوگیری کرد.

مظفری با تاکید بر اینکه مناظره‌های انتخاباتی موجب دو قطبی شدن انتخابات می‌شود، گفت: الان فضای مجازی فعال‌تر از صدا و سیما شده و نباید در انتخابات به تیپ و قواره افراد رأی دهند.

وی افزود: عصر اینترنت است و بسیاری از تبلیغات‌ها از طریق همین فضای مجازی صورت می‌گیرد و پلیس فتا به صورت مستقیم این امور را رصد می کند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با تصریح کرد: هر استعلام باید آن لاین و به روز باشد و ما باید همان روز جواب‌ها را بدهیم.

مظفری گفت: قوه قضائیه وابسته به هیچ حزب و گروهی نیست و هر تخلف انتخاباتی رخ دهد، قوه قضائیه به سرعت برخورد می کند و ملاک ما رهبری است و قوه قضائیه نیز تابع قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: اگر در جامعه اتحاد نباشد، جامعه فعال و پویا نخواهد بود و در انتخابات شوراها باید مراقب باشیم.