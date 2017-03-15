مسکو:آماده همکاری مشروط با آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو آماده همکاری با کابینه جدید آمریکا است به شرط آن که آنها از اقدامات روسیه جلوگیری نکرده و در امور داخلی روسیه دخالت نکنند.

این وزارتخانه گفت: روسیه آماده انجام اقدامات مشترک با کابینه جدید دولت آمریکاست و علاقه مند است که این همکاری منصفانه و صادقانه باشد و این به شرطی امکان پذیر است که از کارهای روسیه جلوگیری نشود و در امور داخلی روسیه دخالت نشود و به علایق طرفین احترام گذاشته شود.

در ادامه تصریح شده است: ما می خواهیم در زمینه مبارزه با تروریسم، بازگشت به یک همکاری استراتژیک و ساختاری، و عادی سازی روابط بین دو کشور، همکاری داشته باشیم.