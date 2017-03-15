به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ستاری ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان در سخنانی اظهار داشت: سیاست های مالی دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شهرداری های کشور شد.

وی با بیان اینکه در شهرهای کوچک به دلیل نبود منابع و امکانات مالی کافی این سیاست ها باعث تجمع و انباشت بدهی شد اظهار داشت: در شهرهای بزرگ هم تراکم بر اساس منابع جایگزین شد و این هم باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شهرها شد.

شهردار نورآباد ادامه داد: برای تغییر این سیاست ها و تغییر ساختاری منابع مالی در شهرداری ها چند راهکار نیاز است.

ستاری ارائه وامهای بلند مدت از سوی دولت و کمک به واگذاری برخی فعالیت های هزینه بر به بخش خصوصی را از جمله این راهکارها دانست و بیان داشت: توجه به یکسان سازی شهرهای استان، شکل گیری مدیریت شهری، سرمایه گذاری در حوزه شهری و جلوگیری از استخدام نیروهای مازاد در شهرداری ها از دیگر راهکارهای مدنظر در این زمینه است.

وی گفت: شهرداری نورآباد ۸۰۰ میلیون تومان بابت حفاری های سال ۹۴ از شرکت آب و فاضلاب و ۱۳ میلیارد از ادارات دیگر طلب دارد.