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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

در جلسه شهرداران لرستان مطرح شد؛

ضرورت جلوگیری از استخدام نیروهای مازاد در شهرداری‌های لرستان

ضرورت جلوگیری از استخدام نیروهای مازاد در شهرداری‌های لرستان

خرم آباد- شهردار نورآباد بر ضرورت جلوگیری از استخدام نیروهای مازاد در شهرداری های لرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ستاری ظهر چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان در سخنانی اظهار داشت: سیاست های مالی دهه ۶۰ باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شهرداری های کشور شد.

وی با بیان اینکه در شهرهای کوچک به دلیل نبود منابع و امکانات مالی کافی این سیاست ها باعث تجمع و انباشت بدهی شد اظهار داشت: در شهرهای بزرگ هم تراکم بر اساس منابع جایگزین شد و این هم باعث به وجود آمدن مشکلاتی در شهرها شد.

شهردار نورآباد ادامه داد: برای تغییر این سیاست ها و تغییر ساختاری منابع مالی در شهرداری ها چند راهکار نیاز است.

ستاری ارائه وامهای بلند مدت از سوی دولت و کمک به واگذاری برخی فعالیت های هزینه بر به بخش خصوصی را از جمله این راهکارها دانست و بیان داشت: توجه به یکسان سازی شهرهای استان، شکل گیری مدیریت شهری، سرمایه گذاری در حوزه شهری و جلوگیری از استخدام نیروهای مازاد در شهرداری ها از دیگر راهکارهای مدنظر در این زمینه است.

وی گفت: شهرداری نورآباد ۸۰۰ میلیون تومان بابت حفاری های سال ۹۴ از شرکت آب و فاضلاب و ۱۳ میلیارد از ادارات دیگر طلب دارد.

کد مطلب 3933577

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