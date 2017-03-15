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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

دانش‌آموزان برتر دبیرستان نمونه دولتی حجاب دیر تجلیل شدند

دانش‌آموزان برتر دبیرستان نمونه دولتی حجاب دیر تجلیل شدند

بوشهر - جشن تجلیل از ۴۶ دانش آموزان برتر دبیرستان نمونه دولتی حجاب با حضور اولیاء دانش آموزان، مسئولان، کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانش آموزان در سالن شهید حکیمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: این مراسم برآیند فعالیت آموزشگاه در طول سال تحصیلی و به منظور تقویت و پیشرفت فراگیر در بخش علم و تحصیل خواهد بود.

اسماعیل مختار زاده اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی در آموزش و پرورش شهرستان دیر تاکنون صورت گرفته است و این موفقیت‌ها حاصل برنامه‌ریزی صحیح خواهد بود.

 وی با بیان اینکه ارتقای کیفی و کشف استعدادهای دانش آموزان در همه زمینه‌ها از اهداف آموزش و پرورش است، افزود: کسب علم و دانش یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های موفقیت در جامعه خواهد بود که بدون وجود آن بسترهای لازم برای رسیدن به خودکفایی فراهم نمی‌شود.

معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر گفت: انتظار همه معلمان و خادمان شما در آموزش و پرورش به‌ویژه اولیای شما همواره این خواهد بود که در راستای پیشرفت و تعالی جامعه گام‌های بزرگی بردارید و دِین خود را به جامعه‌ای که تا امروز مرهون تلاش این جامعه هستید ادا کنید.

مدیر دبیرستان نمونه دولتی حجاب دیر نیز در این مراسم ضمن تبریک به همه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، گفت: در این مراسم از ۴۶ دانش آموز برتر و نمونه، ۷ مادر سرپرست خانواده، ۲ نفر از والدین فعال، ۵ نفر از مسئولان ادارات که با این آموزشگاه همکاری داشته‌اند و همچنین ۲ دبیر بازنشسته تجلیل شد.

مژگان رفیعی افزود: این جشن به منظور تقویت انگیزه دانش آموزان، ایجاد اعتماد به نفس، ارزشگذاری به زحمات همکاران آموزشگاه و ظهور عینی خدمات همکاران آموزشی و انجمن محترم اولیاء با حضور مسئولان برگزار شد.

وی با اشاره به نقش برجسته خانواده، همراهی ارزنده اساتید، انجمن اولیاء و مربیان در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان، تصریح کرد: امیدواریم که در ادامه سال تحصیلی هم با برنامه‌ریزی‌های مدونی که توسط همکاران صورت پذیرفته است شاهد نتایج درخشان دیگری از سوی دانش آموزان عزیز باشیم.

کد مطلب 3933578

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