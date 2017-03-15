به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: تربیت انسان، هدف اصلی تعالیم اسلام است به گونه ای که انسان باید خصوصیات ویژه ای داشته باشد تا شایسته نام انسان شود و تربیت اسلامی در این مسیر انجام می‌گیرد.

ظهیر محمودی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دین و بعثت انبیاء تربیت و تزکیه انسان است و یکی از عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه جانبه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است، افزود: مربیان پرورشی و متولیان تربیتی رسالت سنگینی در انسان سازی و همراه کردن تعهد با تخصص در مدیران فردا است.

وی معلمان را مایه حرکت و برکت جامعه دانست و گفت: در نظام تعلیم و تربیت اسلام، معلمان و مربیان مسئول تمام مقدراتی هستند که برای یک کشور یا جامعه پیش می آید و مسئول تمام انسان‌هائی است که زیر دست او باید تربیت شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز گفت: برنامه های حوزه پرورشی بر اساس چشم اندازهای تعیین شده و در راستای سند تحول بنیادین به منظور پویایی و تحول در نظام تعلیم و تربیت تدوین و برای اجرا به مدارس منطقه ارسال شده است.

حیدر مغدانی افزود: نیروی انسانی در پرورش دانش آموزان و تربیت نسل تحول گرا نقش آفرین است و در این میان مربیان پرورشی از جایگاه مهم و اساسی برخوردارند.

وی با اشاره به نیاز مدارس به وجود مربیان پرورشی، اضافه کرد: مربیان تلاش های زیادی داشته اند که هیچگاه قادر نیستیم زحمات این قشر تلاشگر را جبران کنیم.

در ادامه با تقدیم هدایا و لوح تقدیر ۲۱ نفر از مربیان، مشاوران و کارشناسان حوزه پرورشی مورد تقدیر قرار گرفتند.