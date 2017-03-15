مسکن مهر اردبیل ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه برای دولت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: سهمیه استان اردبیل در مسکن مهر ۴۱ هزار و ۳۷۷ واحد بود که از این تعداد ۳۹ هزار و ۲۴۱ واحد به اتمام رسیده است.

وی افزود: از دو هزار و ۱۰۰ واحد باقی‌مانده عملیات اجرایی هزار و ۱۰۰ واحد به اتمام رسیده و بر اساس مذاکرات صورت گرفته با پیمانکاران نصب آسانسور در مراحل پایانی بوده و محوطه‌سازی نیز بعد از بهبود شرایط جوی تکمیل می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: هزار واحد دیگر مشکل معارض دارد که تنها ۶۰۰ واحد در مسکن مهر میر اشرف واقع شده است.

به گفته حیدری قرار است به زودی در خصوص رفع معارض تصمیم گیری شود و به محض اخذ تصمیم می‌توان در چهار ماه آینده عملیات اجرایی مسکن مهر را به اتمام رساند.

وی به حل‌وفصل مشکلات مسکن مهر مشگین شهر در آینده نزدیک نیز اشاره کرد و گفت: به غیر از هزینه‌های صرف شده برای مسکن مهر ۱۸ میلیارد تومان برای پروژه‌های فنی و اجرایی، ۹۰ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه راه‌های اصلی و فرعی و ۱۳ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه راه‌های روستایی هزینه شده است.

احداث ۲۲ کیلومتر راه اصلی و روستایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین در خصوص اقدامات این مجموعه برای احداث و توسعه راه‌ها افزود: از ابتدای سال جاری ۱۷ کیلومتر راه اصلی احداث شده و ۱۱.۵ کیلومتر از راه‌های اصلی بهسازی شده است.

به گفته حیدری در راه‌های اصلی، فرعی و بزرگراهی روکش آسفالت برای ۱۲۱ کیلومتر اجرا شده و در ۲۲.۵ کیلومتر نیز آسفالت با شیوه‌های نوین اجرا شده است.

وی افزود: علاوه بر این در این مدت ۱۶۶ هزار مترمربع لکه‌گیری آسفالت در راه‌های اصلی و فرعی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص آخرین وضعیت راه‌های روستایی نیز تأکید کرد: در راه‌های روستایی پنج کیلومتر احداث راه، ۳۲ کیلومتر بهسازی و ۶۳.۳ کیلومتر روکش آسفالت انجام شده است.