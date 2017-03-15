فعالیت صرافی ها در فضای مجازی فاقد مجوز از بانک مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی با توجه به سفرهای نوروزی و انجام مسافرتهای خارجی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مسائل در مسافرتهای خارجی تهیه ارز میباشد، گفت: گاهی اوقات این موضوع را تورهای گردشگری پیگیری نموده و برای مسافرین خود ارز مورد نیاز را تهیه میکنند و گاهی نیز مسافران باید با مراجعه به صرافیها ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در کشور ما، صرافیهایی که در فضای مجازی فعالیت میکنند فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بوده و غیر مجاز اقدام به دریافت اطلاعات مشتریان خود مینمایند، لذا هموطنانی که خودشان قصد تهیه ارز را دارند باید بدون توجه به تبلیغات جذاب فضای مجازی و معرفی صرافیهای مختلف، از صرافیهای معتبر و مهم که دارای مجوز از بانک مرکزی میباشند، ارز خود را خریداری نموده و از مراجعه به صرافیهای مجازی خودداری نمایند.
سرگرد کیانی در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: مراجعه به صرافیها یکی از ملزومات انجام سفرهای خارجی بوده و مسافران باید دقت لازم را در هنگام تبدیل ارز داشته باشند.
وی افزود: هموطنان عزیز دقت داشته باشند به صرافیهای مجاز مراجعه و مبادلات خود را انجام دهند. طبق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد. در صورت تخلف صرافیهای مجوزدار از سوی بانک مرکزی با مراجعه به بانک مرکزی و نشان دادن رسید و فاکتور خرید میتوان از آنها شکایت نمود.
سرگرد کیانی یادآور شد: مسافران محترم حتی برای خرید برخی از کارتهای اعتباری میتوانند به صرافیهای دارای مجوز بانکی مراجعه نمایند، البته به جای کارتهای اعتباری بهتر است از کارت نقدی استفاده نمایند به این معنا که از کارتهای دارای موجودی که شما تا سقف موجودی خود مجاز به خرید هستید، استفاده کنید.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا افزود: هرچند کارت نقدی باید با نام و مشخصات خود مسافر باشد و از دریافت کارت نقدی با مشخصات افراد دیگر خودداری شود چرا که این امر میتواند برای آنها دردسرساز باشد.
وی گفت: صرافیهای فعال در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، فاقد مجوز بوده و انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع میباشد.
سرگرد کیانی ادامهداد: متاسفانه برخی از صرافیهایی که در فضای مجازی فعالیت میکنند با تبلیغات گسترده فعالیت خود را مجاز اعلام کرده و با تعیین شروطی خاص برای تورهای برونمرزی نوروزی مثل ثبتنام در سایت و وارد نمودن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب، به دنبال سرقت اطلاعات مسافران سفرهای خارجی نوروزی میباشند.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی از گردانندگان این سایتها با جمع آوری اطلاعات مسافران مثل آدرس و شماره تلفن و زمان نبود آنها میتوانند دست به سرقت از منزل آنها بزنند، لذا به هیچ عنوان آدرس و شمارههای ثابت منزل خود را در این دست سایتها وارد نکنید.
سرگرد کیانی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل برای این مسافران نوروزی و توریستهای خارجی، آنها میتوانند با مراجعه به پلیس درصدد رفع مشکل خود برآیند، همچنین در خصوص جرائم سایبری نیز میتوانند از طریق بخش انگلیسی سایت پلیس فتا به آدرس http://cyber.police.ir و گزینه contact us گزارش دهند.
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