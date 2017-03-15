به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی در همایش شهرداران استان اظهار داشت: از مجموع ۲۵ شهرداری استان ۱۸ شهرداری به سامان تامین اجتماعی بدهکارند که در این میان شهرداری مهران با وجود داشتن منابع درآمدی بیشتر به نسبت سایر مناطق بیش از ۱۳ میلیارد ریال بدهی به تامین اجتماعی دارد.

وی ادامه داد: عموم شهرداران نسبت به تسویه بدهی خود به این سازمان اقدام کنند تا از بروز مشکل برای نیروهای خود در مواقع مورد نیاز جلوگیری شود.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی طرحی را در دستور کار دارد که در صورت پرداخت اصل بدهی توسط شهرداری ها جریمه دیرکرد بخشیده می شود که بر اساس ارزیابی ها در بسیاری از شهرداری های استان مبلغ جریمه دیرکرد از اصل آن نیز بیشتر است که باید از این فرصت برای پرداخت آن استفاده شود.

پولادی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید با اختصاص حدود ۱۶ هزار تن قیر یارانه ای به شهرداری های استان توانست در زمینه آسفالت معابر و خیابان های شهرهای استان تحول چشمگیری ایجاد کند که امیدواریم در سال آینده نیز این رویه دنبال شود.

وی همچنین از عموم شهرداران استان خواست نسبت به اجرای قوانین استاندارد در زمین فعالیت شهربازی ها و آسانسورهای ساختمان های اداری و مسکونی تامل بیشتری صورت گیرد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.