چهارشنبه آخر سال در مازندران بدون حادثه گذشت/کشف یک میلیون ترقه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح قرارگاه نوروزی پلیس در ساری اظهار داشت: در مراسم چهارشنبه آخرسال امسال با انجام اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تمهیدات ویژه انتظامی، ترافیکی و امنیتی بحمدالله شب آرام و بدون حادثه ای داشته ایم و از مردم فهیم و شهروندان قانونمند استان که پلیس را در برقراری نظم وامنیت یاری کردند، قدردانی می کنیم.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به مصدومیت های حوادث شب گذشته در استان، عنوان داشت: امسال شاهد کاهش حوادث و مصدومیت ها بوده ایم و فقط در یک حادثه انفجار مواد محترقه در یکی از شهرستان ها یکی از مصدومان به علت شدت جراحات در مرکز درمانی بستری شد.

سردار میرفیضی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی کشفیات مواد محترقه پرخطر و کم خطر در شب چهارشنبه آخرسال، از کشف بیش از ۱۳۶هزار عدد انواع موادمحترقه طی روز گذشته در سطح استان خبر داد و افزود: در مجموع یک میلیون عدد انواع موادمحترقه در طول سال جاری در سطح استان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: با توجه به محله محور شدن مراسم چهارشنبه آخرسال و مدیریت خانواده ها و مراقبت از فرزندان، امسال شاهد کاهش حوادث بوده ایم.

سردار میرفیضی در پایان با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و حلول سال نو، این ایام را به همه شهروندان و هم استانی های مازندرانی تبریک گفت و از آنان خواست: با رعایت نظم و قانون، پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری رسانند.

سردار میرفیضی استقرار پلیس به منظور امنیت در نقاط گردشگری ، تفریحی، سواحل دریا، راه های شهری و روستایی را بخشی از خدمات پلیس برشمرد و گفت: پلیس با ساماندهی از تمام ظرفیت های موجود همچون پلیس افتخاری، همیاران پلیس، پلیس نامحسوس و ... استفاده می‌کند تا خدمات مناسبی به مسافران نوروزی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز ۶۵۰ دستگاه خودرو در حوزه انتظامی، راهداری و اورژانس بکارگیری شده است، افزود: ۲۸۱ راهدار خانه و ایستگاه پلیس در محورهای مازندران مستقر هستند و در بیش از هفت هزار نیروی پلیس مسئولیت برقراری نظم و امنیت را برعهده دارند .

این مقام مسئول مشارکت مردمی را در کاهش تصادفات و ایمن سازی راه ها موثر دانست و تصریح کرد: سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ بیشترین عامل تصادفات در مازندران است.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه طبق پیش بینی هواشناسی نوروز امسال پر باران است، اظهار کرد: جاده های مازندران لغزنده و کندی در تردد را شاهد هستیم که لازم است مسافران ایمنی در رانندگی را رعایت کنند.

میرفیضی بیان کرد: مازندران در سال جاری در کاهش کشته شدگان حوادث رانندگی رتبه دوم کشوری را بعد از خراسان رضوی کسب کرده است.

سردار میرفیضی با بیان اینکه پیشگیری سبب شد تا در چهارشنبه آخرسال با کاهش حادثه آتش سوزی و حوادث نسبت به سال گذشته مواجه باشیم، اظهار کرد: با مشارکت شهروندان یک میلیون انواع مواد محترقه در روزهای اخیر کشف و جمع‌آوری شد.