خودروی حامل شمش طلا و اشیای عتیقه در زرندیه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، محمدرضا روشندل اظهار داشت: ماموران انتظامی خشکرود زرندیه در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری با دو سرنشین مظنون شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه از سرنشینان خودرو و با تشدید ظن ماموران انتظامی و در هماهنگی های انجام شده، خودرو مورد بازرسی قرار گرفت و یک قطعه شمش طلا و شش قطعه اشیای تاریخی با ارزش، شامل جام و مجسمه از این خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه ادامه داد: در تکمیل تحقیقات مشخص شد که اشیای کشف شده که در حدود یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال ارزش دارد، همگی به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

روشندل اضافه کرد: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه ارجاع شد و دستگیرشدگان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.