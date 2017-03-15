موضوع حقوق های نجومی باید تا انتها پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست دوستانه با اصحاب رسانه ضمن تبریک سال نو گفت: خبرنگاران اگر می خواهند در راه خود موفق باشند باید هوای نفس خود را کنترل کنند. یکی از مسائل دیگری که باید به آن توجه کنید، دسیسه‌های شیطان است که قسم خورده که انسان را از راه بدر کند و از همه طرف بر انسان هجمه بیاورد و فقط یک دسته از بندگان خاص خداوند هستند که از او مصون هستند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: دشمنان انسی و جنی هم بر سر راه شما هستند. اگر بخواهیم بر اینها پیروز شویم راهی نداریم جز این که از خدا و ائمه معصومین و حضرت فاطمه‌زهرا استمداد بخواهیم. اینها آبرومندان بشر هستند و با استعانت و استمداد از اینها قطعاً خدا کمک می کند. وسیله دیگری که می‌تواند ما را در این راه کمک کند نماز است.

اژه ای خطاب به خبرنگاران، گفت: شما باید از قرآن استمداد بگیرید. اینطور نباشد که ساعت و شبانه‌روز بگذرد و خدایی نکرده حتی ماه بگذرد و شما به قرآن مراجعه نکنید. به همه جا سر می‌زنید برای اینکه خبری بگیرید. حداقل روزانه یک بار به قرآن سر بزنید و ببینید قران چه گفته است و از آن هم خبری بگیرید.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت کار خبرنگاران در جامعه گفت: شما خبرنگاران می‌توانید در جامعه هم مفید و هم مضر باشید. می‌توانید موجب آرامش جامعه باشید و مفاسد را افشا کنید و هم بازدارنده آنها باشید و حتی در صورت بروز مفاسد در جهت برخورد با آنها نیز می‌توانید موثر باشید.به سبب کار شما اطمینان در جامعه تقویت می‌شود. همچنین اعمال و رفتار شما می‌تواند باعث اختلاف و ناهنجاری در جامعه بشود و آن را دامن بزند.

معاون اول قوه قضائیه تشریح کرد: من به عنوان یک قاضی به همکاران خود می گویم ما چگونه می خواهیم مسیر صلاح را طی کنیم. خداوند خطاب به ما قضات می گوید که باید به حق قضاوت کنید و اتباع به هوای نفس نداشته باشید. یک جهت این امر مشخص است که نباید ظلم کنیم، حقی را از بین ببریم که اینها روشن است اما خیلی جاها تشخیص با قاضی است و باید بر اساس موازین حرکت کند. اگر اینطور کند مواخذه نمی‌شود و اجر هم برای او نوشته می‌شود. حتی اگر این عمل او یعنی حرکت براساس موازین منطق بر واقع نشود. باز هم قاضی مواخذه نمی‌شود.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به جایگاه رهبری در مرام و مسلک شخصی خود گفت: به نظر من حتی دیدن رهبری از دور نیز مفید است. من معتقدم و باور قطعی دارم که دیدن شخص آقا حتی از دور هم مفید است من تمام سعی خودم را می‌کنم که در کلاس خارج از فقه ایشان حضور داشته باشم و اگر امکان ملاقات حضوری نباشد سعی می‌کنم در جایی بنشینم که بتوانم ایشان را از دور نظاره کنم.

وی افزود: هدف من از رفتن به کلاس های رهبری سه چیز است؛ اولا اینکه ایشان را ملاقات بکنم، دوماً اینکه از نصایح و احدایثی که رهبری قبل از شروع درس خود می‌گویند استفاده کنم زیرا برای من خیلی مهم است که شخصی به مانند رهبری که به زمان و مسائل روز شناخت کافی دارند ما را توصیه کنند و انشالله که این توصیه‌ها در ما اثرگذار باشد و هدف سوم من استفاده از درس خارج از فقه ایشان است.

اژه ای با مخاطب قرار دادن خبرنگاران گفت: اخباری که شما به دست می‌آورید و بعد آن را منعکس می‌کنید خوب است که هدفمند باشد. خوب نیست هر مطلبی که به دست می‌آورید بگویید. ببنید که آیا این خبر شما را به هدفتان نزدیک می‌کند یا شما را از آن هدف دور می کند. بی هدف بودن بد است و نه تنها ضرر اخروی دارد بلکه باعث زیان در دنیا می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: غیر از هدفمند بودن یک موضوع دیگر که باید به آن توجه داشته باشید این است که سوال هایی که می‌کنید و مسائلی را که پیگیری می‌کنید تا انتهای کار پیگیر باشید و بعد از یک مدت آن را رها نکنید. اگر مسائلی را که پیگیری می‌کنید مقطعی باشد و بعد از یک مدت آنها را رها کنید نفعی برای جامعه ندارد. شما موضوعات و مسائل زیادی را دنبال می‌کنید در نتیجه این کار شما باید جامعه متوجه بشود که نتیجه رسیدگی های شما چه شد و چه نتیجه‌ای به دست آمد.

او ادامه داد: خود مسئولان نظام در هر کجا و هر مقامی که هستند نباید گمان کنند که پیگیری‌های شما فقط یک هفته یا دو هفته است. به طور مثال اگر می‌خواهند مسئله قاچاق یا حقوق‌های نجومی را پیگیری کنید این موضوع را تا به انتها و نه فقط از یک فرد، یک شخص و یک نهاد پیگیری کنید بلکه از همه مسئولین پیگیر آن باشید تا نتیجه کار شما مشخص باشد. به گونه ای رفتار نکنید که افراد فکر کنند بعد از دو هفته رسیدگی‌ها به کنار می‌رود و آنها دوباره می‌توانند به مانند سابق فعالیت کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: اینکه شما مسائل را بعد ازیک مدت رها کنید بدآموزی دارد. اگر پیگیر نتیجه سوال‌ها و موضوعات خود باشید گوینده احساس می‌کند که حرفی زده است که فردا شما از او نتیجه آن حرف و پیگیری‌ را می‌خواهید. اگر به نتیجه رسید مردم امیدوار می شوند، اگر نشود مردم نسبت به آینده خود ناامید می‌شوند و می‌گویند فقط یک حرفی زده شده است و پیگیری نمی‌شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به نظر من کار شما بسیار سخت است و زمان در کار شما بسیار اهمیت دارد و احتمال خطا به دلیل سریع‌ بودن انتقال خبر در کار شما زیاد است و ما نباید توقع داشته باشیم که صددرصد کار شما بدون خطا باشد. شما باید در انتقال اخبار سرعت را رعایت کنید و همچنین محکم و منصف باشید. کارهای خوب را هم بگویید و همش به دنبال نقایص نباشید اما در این راه انصاف را رعایت کنید.