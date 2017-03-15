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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

پسکوف:نماینده روسیه در سازمان ملل هنوز مشخص نشده است

پسکوف:نماینده روسیه در سازمان ملل هنوز مشخص نشده است

سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه هنوز فردی را برای نمایندگی در سازمان ملل انتخاب نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفت که هنوز نماینده دائم روسیه در سازمان ملل مشخص نشده است.

وی افزود: ما هنوز برای انتخاب نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصمیمی نگرفته ایم.

پیش تر برخی رسانه ها به نقل از منابع نامشخص اعلام کردند که روسیه دو نفر را به عنوان نماینده دائم خود در سازمان ملل اعلام کرده است، که یکی از آن ها «الکساندر گروشکو» نماینده روسیه در ناتو و دیگری «آناتولی آنتونوف» معاون وزیر امور خارجه بود.

«ویتالی چورکین» نماینده سابق روسیه در سازمان ملل، ۲۰ فوریه درگذشت.

کد مطلب 3933598

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