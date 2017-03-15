به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تا آبان ماه سال جاری هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای این پروژه هزینه شد که به دلیل عدم تکمیل مجدداً ۳۰۰ میلیون تومان نیز اختصاص یافت.
وی افزود: با توجه به پیشرفت ۹۰ درصدی این پروژه میتوان عملاً از آن در سال آینده بهرهبرداری کرد و راهاندازی سایت هواشناسی بهبود پیشبینی و پیشآگاهیهای هواشناسی را به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین به راهاندازی و توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) در استان اشاره کرد و افزود: با تدوین سند هواشناسی در نظر داریم این سامانه در لایه شهرستانی فعال شود که در حال حاضر فقط در شهرستان نیر فعال شده است.
دولتی مهر تأکید کرد: درواقع آخرین توصیهها و اخبار هواشناسی از طریق سامانه به کاربران که میتوانند اقشار مختلف از جمله کشاورزان یا گردشگران باشند، اعلام میشود.
وی در خصوص برنامههای هواشناسی استان در تعطیلات نوروز افزود: در تعطیلات نوروزی ۳۴ نفر پایش و پیشبینی شرایط جوی را عهدهدار خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه تا پایان تعطیلات نوروزی دو موج بارشی پیشبینی شده است، اضافه کرد: موجب اول قبل از آغاز سال و موج دوم از اول تا پنجم فرودین ماه خواهد بود.
به گفته دولتی مهر در هر دو موج بارش باران در اغلب مناطق استان و بارش برف در گردنههای برفگیر و مناطق کوهستانی پیشبینی شده است.
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