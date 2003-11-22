ال. جي كه خوب است، بزودي پوشك بچه هم در صحنه تئاتر تبليغ مي كنند !

نصرالله قادري نويسنده و كارگردان تئاتر در گفت وگو با " مهر " ضمن بيان مطلب فوق گفت: دست آقاي پور عرب درد نكند! به نظر من بايد به جاي جارو برقي ،چيزهاي مبتذل تري تبليغ مي كرد چون اين خواست مسوولين است .

وي افزود: نگاه كلان به تئاتر در اين كشور اقتصادي و گيشه اي است . ال جي كه خوب است بزودي چيزهاي ديگري هم در سالن هاي ما تبليغ خواهد شد، چون نيازمند پول هستيم .

وي در ادامه افزود: وقتي مجلس محترم ما به دنبال يك بازي سياسي يك موسسه دولتي را غير انتفاعي اعلام مي كند بايد به فكرعواقب اين كارهم باشد تا از يك هنرپيشه مشهور سينما براي كارگرداني"خسيس " مولير دعوت كنند.

اين كارگردان با بيان اين مطلب كه امروز اگر كسي بخواهد راننده تاكسي هم شود بايد مدارك و سوابقي از خود ارائه دهد ولي براي كارگرداني تئاتر اين اصلا مهم نيست ، تصريح كرد: سياست گذاري تئاتر اكنون به گونه اي شده است كه يك كارگردان مطرح تئاتر را كنار مي گذارند درعوض يك بازيگر مشهور را مي آورند تا كار گرداني تئاتر كند .

عضو انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر در مورد بي توجهي به عدم تأييد صلاحيت كارگرداني پورعرب توسط كانون كار گردانان خانه تئاتر افزود : تنها فكري كه در اين مملكت بي اهميت است تفكر شورايي است. قدرت ،اقتصاد و پول حرف اول را مي زند بنابراين طبيعي است كه خانه تئاترنتواند مخالفت خود را عملي كند.

سرپرست گروه نمايش " پرگار" همچنين درباره آخرين كار نمايشي اين گروه توضيح داد: در حال حاضر مشغول كارگرداني نمايش " خرتو خر " براي بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر هستم كه درصورت تصويب شوراي بازبيني آن را در جشنواره اجرا خواهم كرد و گرنه من هم مي روم جاروبرقي تبليغ مي كنم!

لازم به توضيح است ، " رضا مختاري " ، " گيلدا حميدي " مريم رحمان قلهكي "از جمله بازيگران اين نمايش هستند.