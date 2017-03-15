بیمه سلامت بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی بانک های استان با اشاره به اینکه بیمه سلامت بدهی خود را به مراکز درمانی این استان پرداخت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون مشکلی در ارائه خدمات درمانی در سطح استان نیست.

وی عنوان کرد: بیمه سلامت بیش از ۵۸ میلیارد تومان از بدهی های خود را به مراکز درمانی پرداخت کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک های نقش مهمی در توسعه استان دارند، بیان کرد: همکاری بانک ها با سرمایه گذارن می تواند روند توسعه چهارمحال و بختیاری را شتاب دهد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همکاری بانک ها با سرمایه گذاران مطلوب تر شود و تلاش شود موانع سد راه پرداخت تسهیلات در این استان برداشته شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد که باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال استفاده کرد.