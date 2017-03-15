به گزارش خبرنگار مهر، حاجی مراد بیرانوند ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی کوچ عشایر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: هر ساله کوچ عشایر نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز می شود اما عشایر استان همدان با کوچ زود هنگام خود موجب خسارات فراوانی به شهرستان پلدختر می شوند.

وی به تاخیر بارش ۷۰ روزه فصل پاییز در استان لرستان اشاره کرد و گفت: این مسئله موجب شده که گیاه دوام و قوام کافی نداشته باشد و با چرای دام مراتع دچار سیر قهقرایی و گیاهان ریشه کن می شود.

مدیر کل امور عشایری لرستان به دلایل کوچ زودهنگام عشایر اشاره کرد و افزود: به دلیل کمبود آب آشامیدنی گیاه خشبی در قشلاق، بروز بیماری ها در گرما و ترس از چرای گیاهان توسط دامداران روستایی، عشایر مجبور به کوچ می شوند که این مسئله باید برنامه ریزی شود.

بیرانوند گفت: جامعه عشایری به عنوان قشر مولد یکی از بخش های تولید کننده کشور هستند که حدود ۲۵ درصد پروتئین مورد نیاز لرستان را تامین می کنند.

وی افزود: قدرت ایل مانند گذشته نیست و نظام ایل از هم فرو پاشیده و دیگر ریش سفیدان و بزرگان ایل نفوذ کلام و حرف شنوی از آنها ندارند.

مدیر کل امور عشایری لرستان گفت: ۶۰ تا ۶۵ درصد عشایر با ماشین کوچ می کنند و در میان بند کمترین خسارت را به پوشش گیاهی و مراتع وارد می کنند.

وی به ایجاد ایستگاه موقت عشایر در «قلعه رزه» ورودی شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: اداره کل امور عشایر لرستان با یک مدیریت واحد آمادگی دارد از طریق تشکل های عشایر، کوچ را ساماندهی کند که در این رابطه اطلاعات کافی از طریق پیامک و رادیو به عشایر لرستان اطلاع رسانی شده است.

بیرانوند گفت: سال گذشته مبلغ ۶۰ میلیارد ریال وام علوفه با دوره باز پرداخت برای افزایش تولید و بهره وری بیشتر دام به عشایر استان لرستان پرداخت شده است.

وی گفت: اداره کل امور عشایر لرستان می تواند در منطقه «قلعه رزه» ورودی شهرستان پلدختر به وسیله خدمات آبرسانی، آرد، نفت سفید و کپسول گاز عشایر را تامین و تقویت کند تا کوچ به تاخیر بیفتد.