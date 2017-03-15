به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افشار ظهر چهارشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی گفت: شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان در راستای حفاظت از منابع طبیعی در ایام نوروز گشت‌ها را فعال می کند.

وی اظهار کرد:۲ هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان زنجان است و از این میزان تقریبا ۵۰ درصد زیرپوشش کاداستر رفته است.

معاون آب منطقه ای استان زنجان گفت: در بحث هوشمندسازی آب و برق نیز حدود ۶ هزار و ۴۰۰ چاه برق‌دار داریم و از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ کنتور نصب شده بود که در برنامه ۲۷۷ حلقه نصب کنیم که ۱۷۵ حلقه نصب شده است.

افشار افزود: باید ۱۲ و نیم میلیون متر مکعب برداشت آب جلوگیری می‌شد که در این زمینه بیش از ۸ میلیون متر مکعب اقدام شده است.

وی تصریح کرد: ۸۳۲ مورد چاه پلمپ شده که ۳۷۰ حلقه چاه مسدود شده است و این چاه‌ها با بحث معیشت مردم سر و کار داردو بحث صرفه‌جویی در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی در این زمینه منعقد شده است.

معاون شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان افزود: ۵ هزار و ۹۳۵ مورد فرم پنج داریم و ۹۰۰ کیلومتر از کاداستر رودخانه‌ها به اداره ثبت فرستاده شده که نقصان بانک اطلاعاتی انجام نشود.