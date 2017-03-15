به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف ظهر امروز طی سخنانی در مراسم تست گرم خط۷ مترو با اشاره به افزایش حجم تولید در کارخانه واگن سازی تهران ابراز داشت: در شرایطی که هر روز کارخانهها در کشور تعطیل میشوند، ما در کارخانه واگنسازی تهران توانستیم در هر فصل چهار نوبت واگنها را آماده کنیم و مطمئن هستم ظرفیت بیش از این هم در کارخانه واگن سازی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در بعضی موارد به دنبال این نیستند که شغل جدیدی ایجاد کنند، بلکه تلاش میکنند شغلهای فعلی را از دست ندهند اما با برنامهریزی که صورت گرفته سایر کارخانههای واگنسازی نیز میتوانند در این بخش کار کنند چرا که توسعه مترو در شهرها سرعت گرفته است.
شهردار تهران با اشاره به سرعت ساخت مترو در شهر تهران در مقایسه با دیگر کلانشهرها، گفت: در بعضی شهرها وقتی یک خط مترو میخواهد ساخته شود با هزار حرف کلنگش را میزنند، سپس جشن پایان خاکبرداری، جشن پایان بتن ریزی، جشن ریل گذاری و … را برگزار میکنند و در نهایت تکمیل یک خط ۱۰ سال زمان میبرد اما ما تنها در خط شش مترو تهران ۳۰ کیلومتر حفاری، لاینینگ و ریل گذاری کردیم و ساخت ۸۵ درصد ایستگاههایش را نیز در ۱۸ ماه انجام دادیم.
قالیباف یادآور شد: کسی نمیتواند تصور کند خط شش مترو با این حجم عظیم کار در ۱۸ ماه انجام شود. باید بدانیم این عدد و رقمها و رکوردهایی که در کشور به ثبت رسیده، نشان میدهد، کار نشد ندارد.
وی ادامه داد: خداوند آنچنان ارادهای به انسانها داده که با عقل، برنامهریزی، هوشمندی و خلاقیت با شرط ایمان میتوانیم هر کاری را انجام دهیم.
شهردار تهران با اشاره به تست گرم خط هفت مترو تهران گفت: در جریان احداث این خط مشکلات فنی زیادی شامل شرایط زمین، جنس خاک، مشکلات فرسودگی تأسیسات، مشکلات آبهای زیر سطحی و … وجود دارد. حتی در جریان احداث این خط به حدی مشکل وجود داشت که همه قانع میشدند میتوان این خط را نساخت.
قالیباف افزود: برای انجام ندادن این کار به حد کفایت دلیل وجود داشت، اما تنها به دلیل خدمت به مردم با همت شما عزیزان این کار نشدنی را در کمترین زمان ممکن انجام دادیم و این خط با کمترین زمان، هزینه و با بهترین کیفیت ساخته شد.
وی تأکید کرد: نگوییم در دنیا آنقدر شغل ایجاد میکنند و روند کلی اشتغالزایی به نحوی است که امکان اشتغال بیش از این درکشور وجود ندارد. ما میتوانیم امکان اشتغال این چند میلیون جوان شامل افراد تحصیل کرده و افرادی که سطوح عالی تحصیلی برخوردار نیستند را فراهم کنیم.
شهردار تهران با طرح این سؤال که چرا نباید بتوانیم در سال دو میلیون شغل ایجاد کنیم؟ ابراز داشت: این کار حتماً امکانپذیر است و این منطق علمی و تجربی دارد. نمونههای روشن آن نیز وجود دارد که واگن سازی یک نمونه آن است.
محمدباقر قالیباف در ادامه ابراز داشت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی وجود دارد و شهرداری هم در رکود اقتصادی قرار دارد، اما چطور ۳۰ هزار نفر در مجموعه مترو مشغول به کار هستند؟ گاهی اوقات اداره یک کارگاه ۵۰ نفره به دهها دلیل دچار مشکل است اما مترو با این حجم عظیم کارگاهی، با ۳۰ هزار نفر مشغول به کار است.
وی تأکید کرد: با لطف خدا و همت یکایک شما تصمیمات با خرد جمعی، استفاده از تجربه گذشته و علم روز دنیا گرفته میشود و با عزم روشن نیز آن تصمیمات را انجام میدهیم.
وی در ادامه از زحمات شبانهروزی همکاران و تمامی دست اندرکاران در ساخت و توسعه مترو، قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) و همچنین مجموعه واگن سازی و بهرهبرداری مترو در آمادهسازی واگنها و ایستگاههای مترو قدردانی کرد و گفت: این توفیق نصیب ما شد که امروز بتوانیم بگوییم در پایان سال ۹۵ توانستهایم ۱۰۰ کیلومتر مترو را در خط شش، هفت و هشت به نتیجه برسانیم و با تست گرمی که امروز انجام شد، مسافرگیری خط هفت از اواخر فروردین۹۶ آغاز خواهد شد.
قالیباف در ادامه به برخی اظهار نظرهای صورت گرفته اشاره کرد و گفت: وقتی تاریخ فعالیت و زندگی برخی افراد را نگاه میکنیم، کار جدی و اثر گذاری انجام ندادهاند اما انتقادهای غیر منصفانه، غیر مصلحانه و تخریبی میکنند و میگویند بنا بود آن کار را بکنند و انجام ندادند. در واقع آنها غرغر میکنند و کارشان همین است اما به آنها کاری نداریم.
شهردار تهران گفت: معلوم است شهر در حوزه اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی، بافت فرسوده، توسعه مترو، زیر ساختهای محیط زیست، هوشمندی و مبارزه با فساد در چه مسیری قرار گرفته است.
وی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و گفت: نمایندگان مردم با درایت و با تصمیم درست خودشان نگذاشتند روحیه کار و تلاش تحت تأثیر رفتار سیاست زدگی و سیاست بازی در کشور قرارگیرد به همین جهت قدردان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستم.
قالیباف تأکید کرد: ما در شهرداری تهران به همه حرکتهایی که انجام میدهیم پاسخگو هستیم. در گزارش کمیسیون عمران نیز مشخص بود که من خودم شخصاً در جلسات کمیسیون شرکت کردم، هر سؤالی بود پاسخ دادیم، هر سندی را که گفتند ارایه دادیم و هر سؤال مکتوبی بود را پاسخ دادیم اما در بعضی اوقات در جلسات شرکت نمیکردند.
وی رد تحقیق و تفحص در مجلس را حرکتی هوشمندانه دانست و گفت: متأسف هستم که بعضاً میگویند نظارتی بر شهرداریها نیست، چطور میگوییم نظارتی وجود ندارد؟ مگر شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون نظارت ندارد؟ مگر خود شهرداری بازرسی ندارد؟ مگر حسابرسی در شهرداری جود ندارد؟ مگر شورای اسلامی شهر هر سال حسابرسی انجام نمیدهد و تفریغ و تلفیق ندارد؟ مگر حسابهای حسابداریهای رسمی زیر نظر شورای شهر در هر ماه و هر سال نظارت نمیشود؟
شهردار تهران پایتخت ادامه داد: میگویند چرا درآمد شهرداری از محل فروش پروانهها فلان میلیارد است، این بودجه ما است که در شورای شهر تصویب شده و عین قانون است. چطور حاضرید پشت تریبون مجلس بگویید این کار را انجام میدهند؟ این عین قانون است و اجرا کردن قانون چه ایرادی دارد؟ آدم از این سخنان متعجب میشود چرا که این رفتارها کارشناسی نیست.
قالیباف با طرح این پرسش که مگر سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر شهرداری وجود ندارد؟ افزود: مگر بازرسیهای بخشهای حاکمیتی از سوی وزارت کشور و ریاست جمهوری صورت نمیگیرد؟ مگر نظارت دیوان محاسبات انجام نمیشود؟ ضمن اینکه حراست و بازرسی شهرداری هم هستند.
وی تأکید کرد: ازقضا از آن چیزی که امروز رنج میبریم و به نظر من اشکال دارد تعدد در نظارتهاست نه نبود دستگاههای نظارتی!
قالیباف با بیان اینکه بر بعضی از سالیان گذشته هر روز در فلان مجموعهها، دستگاهها و سازمانها از چند صد میلیارد تا چند هزار میلیارد فساد پیدا شد، گفت: در طول ۱۲ سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت داریم کدام پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده است؟ کدام پرونده فساد در شهرداری محکومیت پیدا کرده است؟ حتی یک مورد هم نداریم؛ آن هم با همه این حساسیتهایی که وجود دارد. یکی از خوشحالیهای ما این است که این حساسیت در شهرداری وجود دارد و جایگاه همه در شهرداری روشن است.
شهردار پایتخت با تأکید بر اینکه امروز سیستم هوشمند سازی در شهرداری و سیستم پیشگیری از فساد باعث شده فسادی در شهرداری اتفاق نیفتد، اظهارکرد: تخلف اداری و تخلف یک فرد در هر جایی وجود دارد اما فساد و تخلف سازمان یافته و تخلف سازمان یافته در شهرداری وجود ندارد به طوری که شهرداری تهران حتی یک محکومیت در این زمینه وجود ندارد. منکر این نیستیم که ممکن است جایی کسی فردی تخلفی کند و رشوهای بگیرد. البته به شدت با آن برخورد کردهایم که نمونههایش هم وجود دارد.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش افزود: ما یک عهد با مردم داریم و اینکه حتی لحظهای از عمرمان را جز برای کار و تلاش وقف نکنیم و به هیچ حاشیهای نرویم. مطمئن هستیم اگر اینگونه با روحیه جهادی و اخلاص کار کنیم و خدمت صادقانه به مردم داشته باشیم و بتوانیم با درایت، برنامهریزی، خرد جمعی و اعتماد به همکاران و با تلاش و کار شبانهروزی کار کنیم خداوند نیز خود مدافع ما خواهد بود.
شهردار تهران با بیان اینکه هرگز دلسرد نمیشویم، گفت: من خیلی خوشحال هستم همکارانی را میبینم که برای بستن یک پروژه دهها دلیل منطقی میآورند که این کار در این زمان امکانپذیر نیست، اما وقتی به نتیجه میرسیم این کار را انجام دهیم، همان برادر با اطمینان آن کار را بهتر از دیگران انجام میدهد. این روحیه خودباوری و خضوع و برادری به معنی کار برای خداست و خداوند هم برکت میدهد.
وی ادامه داد: گاهی شاهد هستیم وقتی نظر کسی مورد توجه قرار نمیگیرد حداقل همکاری نمیکند و بعضاً چوب لای چرخ میگذارند. اما اینکه وقتی فردی نظر دیگری داشته باشد و جمع تصمیم دیگری بگیرد، فرد بهتر از دیگران این را محقق میکند، ارزشمند است. این موارد است که شامل لایحتسب میشود و رونق را در زندگیها میآورد.
قالیباف ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ما در شهرداری در ۲۰اسفند با اولویت محیطهای کاری و کارگاهی پاداش و حقوقها را پرداخت کردیم.
شهردار تهران با بیان اینکه برخی شهروندان سؤال میپرسند، برای چه سرفاصله حرکت قطارها در بعضی خطوط ۱۰ یا ۲۰ دقیقه باید باشد، گفت: همیشه گفتهام زیرساختها و ساختن ایستگاهها، ریل و تونل واجب تر است چرا که اگر این را رها کنیم نمیتوانیم مطمئن باشیم بعداً کسی با این سختی این کار را انجام میدهد؛ بنابراین بین خرید واگن و ساخت مترو، اولویت را در توسعه زیرساختها گذاشتیم و در اولویت دوم خرید یا مونتاژ واگن قرار دارد که راحت تر است.
وی با اشاره به تکمیل همه خطوط مترو تا پایان سال ۹۵ تصریح کرد: قطعاً سال آینده باید به مردم قول دهیم با تلاش شما در واگن سازی سر فاصله حرکت فطارها را کم میکنیم، یعنی در سال۹۶ کم کردن سرفاصلههای قطارها در اولویت است
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