به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در ۳۳ امین گردهمایی ائمه جمعه استان با اشاره به انتخابات سال ۹۶ در استان اظهار داشت: ائمه جمعه در برگزاری مناسب انتخابات خیلی می توانند کمک کنند.

وی با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات شوراها مطالبات مردم را به صورت کاذب بالا می برند، تصریح کرد: کسانی که کاندید می شوند قول غیرعملی و قولی که نمی توانند عمل کنند را به مردم می دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه شورای شهر یک حد و حدودی دارد و نباید کاندیداهای آن قول ملی بدهند و مطالبات مردم را بالا ببرند، افزود: اینکه افراد می گویند کارخانه احداث می کنم درست نیست و این کار اصلا در حد و حدود اعضای شورای شهر نیست.

بازوند با اشاره به اینکه شاید بتوان گفت اینجور قول و قرارها یک نقیصه است و پس از آن هیچکس از افراد نمی پرسد چرا به قول خود عمل نکرده اند، گفت: مشارکت مردم در انتخابات برای ما یک فرصت است و این حضور نقشه های دشمن را نقش برآب می کند و تهدید ها را به فرصت تبدیل می کند.

استاندار لرستان یادآور شد: رهبر فرزانه انقلاب نیز بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید دارند.

وی با بیان اینکه رقابت در انتخابات باید یک رقابت سالم باشد، تصریح کرد: انتخابات شوراها در استان یک مقدار حساس است و در آن طایفه ها نقش دارند و شور و نشاطی را به فضای انتخابات می دهند اما باید در مقابل رقابت افراد سالم باشد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب را نصب العین قرار دهیم، ادامه داد: هیچ وقت فضای انتخابات را امنیتی نکنیم و نگذاریم امنیتی بشود.

بازوند یادآور شد: خطبه های ائمه جمعه در مشارکت مردم و برگزاری مناسب انتخابات اثر گذار است.