معاون امور عمرانی استانداری اردبیل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، وزیر کشور در حکمی جعفر فهیمی را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل منصوب کرد.
در این حکم آمده است: «به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار اردبیل و تائید معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، جنابعالی را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل منصوب مینمایم.
ایجاد هماهنگی درزمینهٔ های فنی و عمرانی، نظارت بر تهیه و تصویب طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، تشخیص نیازمندیهای عمرانی و تعیین اولویتها، نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی دستگاههای استانی و نحوه عملکرد جذب اعتبارات، برقراری تعامل لازم با مدیران دستگاهها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت پیشبرد پروژههای عمرانی و رشد و توسعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت بر نحوه ساختوسازها، توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی و ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامهها به معاونت مزبور از اهم وظایفی است که انتظار دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری و اسناد فرادست و در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید با بهرهگیری از استعدادها و تجارب نیروهای لایق و متخصص بدان اهتمام نمایید.»
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