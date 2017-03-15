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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

فرماندار پلدختر انتقاد کرد؛

خسارت به عرصه‌های طبیعی لرستان با کوچ زودهنگام عشایر همدان

خسارت به عرصه‌های طبیعی لرستان با کوچ زودهنگام عشایر همدان

پلدختر - فرماندار پلدختر از خسارت به عرصه های طبیعی لرستان به خصوص شهرستان پلدختر با کوچ زود هنگام عشایر همدان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله دستیاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری شهرستان پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر معبر تردد عشایر غرب کشور  و در مسیر کوچ عشایر استان های همدان و کرمانشاه واقع شده است.

وی افزود: هجوم عشایر کوچ رو منابع ملی را تهدید و خسارات فراوانی به مراتع و مزارع کشاورزی و دامداران بومی وارد کرده است.

فرماندار پلدختر افزود: بر اساس تقویم کوچ عشایر از نیمه دوم اردیبهشت از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاقی آغاز می شود که متاسفانه از هم اکنون عشایر استان همدان با کوچ زود هنگام مشکلات و خسارات زیادی ایجاد می کنند که این مسئله معضلی برای شهرستان است.

دستیاری گفت: هر ساله به خصوص در ایام نوروز تردد دام های عشایری از مرکز شهر پلدختر هم از نظر بهداشتی مشکلاتی را به همراه دارد و هم این که موجب از بین رفتن زیر ساختها و مبلمان شهری می شود.

وی اظهار کرد: استان همدان اجازه ورود و تردد دام ها عشایر غیر از زمان کوچ را نمی دهد و چنانچه عشایر همدان بخواهند همچنان به کوچ زودهنگام خود در پلدختر ادامه دهند در نهایت تنها زمین خالی برای دامداران بومی استان و شهرستان می ماند.

فرماندار پلدختر افزود: با توجه به تاخیر بارندگی در پاییز امسال  شهرستان پلدختر هنوز مراتع رشد و نمو کافی نکرده و ورود زود هنگام عشایر کوچ رو به ویژه استان همدان فرصت رویش گیاهان مرتعی را می گیرد و موجب تخریب خاک و تراکم کم پوشش گیاهی و در نهایت به راه افتادن سیلاب می شود.

وی خطاب به مسئولان امور عشایر استان های همدان و لرستان گفت: برای رفع مسایل و مشکلات و نگرانی های مردم شهرستان پلدختر تدابیر ویژه بیاندیشند زیرا نمی شود به بهانه اقتصاد مقاومتی محیط زیست و مراتع را تخریب کرد.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه شهرستان پلدختر سال ها است که با ورود زود هنگام عشایر همدان به این شهرستان روبرو است اظهار کرد: کوچ زود هنگام عشایر باید با کمترین تبعات به صورت عملیاتی مدیریت و ساماندهی شود تا از بروز خسارات جبران ناپذیر به شهرستان پلدختر جلوگیری شود.

کد مطلب 3933618

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