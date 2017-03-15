به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله دستیاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری شهرستان پلدختر اظهار داشت: شهرستان پلدختر معبر تردد عشایر غرب کشور و در مسیر کوچ عشایر استان های همدان و کرمانشاه واقع شده است.

وی افزود: هجوم عشایر کوچ رو منابع ملی را تهدید و خسارات فراوانی به مراتع و مزارع کشاورزی و دامداران بومی وارد کرده است.

فرماندار پلدختر افزود: بر اساس تقویم کوچ عشایر از نیمه دوم اردیبهشت از مناطق قشلاقی به مناطق ییلاقی آغاز می شود که متاسفانه از هم اکنون عشایر استان همدان با کوچ زود هنگام مشکلات و خسارات زیادی ایجاد می کنند که این مسئله معضلی برای شهرستان است.

دستیاری گفت: هر ساله به خصوص در ایام نوروز تردد دام های عشایری از مرکز شهر پلدختر هم از نظر بهداشتی مشکلاتی را به همراه دارد و هم این که موجب از بین رفتن زیر ساختها و مبلمان شهری می شود.

وی اظهار کرد: استان همدان اجازه ورود و تردد دام ها عشایر غیر از زمان کوچ را نمی دهد و چنانچه عشایر همدان بخواهند همچنان به کوچ زودهنگام خود در پلدختر ادامه دهند در نهایت تنها زمین خالی برای دامداران بومی استان و شهرستان می ماند.

فرماندار پلدختر افزود: با توجه به تاخیر بارندگی در پاییز امسال شهرستان پلدختر هنوز مراتع رشد و نمو کافی نکرده و ورود زود هنگام عشایر کوچ رو به ویژه استان همدان فرصت رویش گیاهان مرتعی را می گیرد و موجب تخریب خاک و تراکم کم پوشش گیاهی و در نهایت به راه افتادن سیلاب می شود.

وی خطاب به مسئولان امور عشایر استان های همدان و لرستان گفت: برای رفع مسایل و مشکلات و نگرانی های مردم شهرستان پلدختر تدابیر ویژه بیاندیشند زیرا نمی شود به بهانه اقتصاد مقاومتی محیط زیست و مراتع را تخریب کرد.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه شهرستان پلدختر سال ها است که با ورود زود هنگام عشایر همدان به این شهرستان روبرو است اظهار کرد: کوچ زود هنگام عشایر باید با کمترین تبعات به صورت عملیاتی مدیریت و ساماندهی شود تا از بروز خسارات جبران ناپذیر به شهرستان پلدختر جلوگیری شود.