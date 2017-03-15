امنیت امروز کشور به برکت فرهنگ جهاد و شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، صبح امروز طی سخنانی در آئین اختتامیه سلسلسه برنامه های دانش آموزی با عنوان «هم عهدی با شهدا» که در محل گلزار شهدای بهشت زهرا (س) تهران برگزار شد، تاکید کرد: این یک ارتباط خوب فرهنگی بین نسل جوان و نوجوان با فرهنگ جهاد و شهادت است که مقاوم ترین فرهنگ در مقابل فرهنگ بیگانه به شمار می رود.

وی فرهنگ جهاد و شهادت را بهترین فرهنگ برای پیشرفت، خودسازی، ساخت جامعه و نسل آینده توصیف کرد و ابراز داشت: در اخبار و شبکه های مجازی می شنویم که هر روز یک انفجار، نا امنی و جنگ در اطراف کشور ما رخ می دهد اما به حول و قوه الهی و به برکت خون شهدا کشور ما یک جزیره امن است.

شهردار تهران ادامه داد: این نا امنی نه تنها در خاور میانه و کشورهای همسایه وجود دارد، بلکه در قلب اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا هم این حوادث تروریستی را می بینیم؛ حتی در بعضی کشورهایی که خودشان پرورش دهنده همین تروریست ها و از دشمنان نظام اسلامی ما هستند.

قالیباف تاکید کرد: آنها آرزویشان این است که این اتفاقات در کشور ما رخ دهد و برای این نا امنی هم تلاش می کنند، اما این امنیت به برکت خون شهدا، مجاهدت و صبر و تحمل مادرانی به دست آمده که جوانی، فرزندان و همسران خودشان را در دوران جنگ تقدیم کردند و در مظلومیت جنگیدند.

وی امنیت امروز کشور را به برکت فرهنگ جهاد و شهادت دانست و گفت: جانبازان امروز در سن نوجوانی و جوانی با اراده و خواست خودشان از پشت میز مدرسه به میدان جنگ رفتند و امروز بیش از ۳۰ سال بر روی ویلچر و تخت هستند؛ ما باید بدانیم این امنیت در جامعه مدیون آن ها است.

شهردار تهران تاکید کرد: هر روز یک موضوع انقلاب ما را تهدید می کند و مشکل اول ما می شود، در دهه شصت حمله دشمن مشکل اول ما بود و بیشترین شهید در دوران دفاع مقدس نیز از قشر دانش آموزان و عزیزان نوجوان و جوان بودند؛ امروز نیز مجاهدت برای افرادی مثل بنده که توفیق خدمت پیدا کرده اند، گره گشایی از کار مردم، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

قالیباف یادآور شد: امروز چیزی که بیش از همه مردم را اذیت می کند و برای انقلاب خطر به شمار می رود، مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور است؛ هر کسی در این راه تلاش کند، همان اجر و ثوابی را دارد که رزمندگان در میدان جنگ مجاهدت می کردند.

وی در ادامه خطاب به دانش آموزان حاضر در مراسم، تاکید کرد: امروز وظیفه داریم هویت خود را بشناسیم و بدانیم متعلق به این مرز و بوم هستیم چرا که هویت این مرز و بوم به فرهنگ قرآنی و اهل بیت (ع) است؛ در کنار آن باید بدانیم رشد و تلاش علمی و پیشرفت کشور در گرو تلاش یکایک شما عزیزان است.

شهردار تهران افزود: این زمینه را فراهم می کند که در آینده نه چندان دور هر کدام از شما یک جوان خود ساخته برای اداره کشور باشید تا هم توفیقات بزرگ در حوزه مسایل مادی وهم توفیق در رستگاری اخروی داشته باشید.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای پیشرفت کشور، گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم کشور را از بعد مادی ومعنوی بسازیم. امروز ایران به برکت انقلاب اسلامی و شهدا در دنیا دیده شده و اثرگذار شده است به همین جهت باید تلاش کنیم تا بخشی از مشکلات و معضلات موجود و در راس آن مشکلات اقتصادی و در مبنا توجه به مسایل فرهنگی را حل و فصل کنیم.

قالیباف در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مجموعه برنامه های بازدید دانش آموزی با عنوان هم عهدی با شهدا، گفت: در روزهای آخر سال و در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) این توفیق فراهم شد تا قبور شهدا و امام شهدا را زیارت کنم و با مادران و دختران شهدا نیز دیداری داشته باشیم که از دست اندرکاران این برنامه تقدیر و تشکر می کنم.