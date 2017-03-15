به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا ملکشاهی روز چهارشنبه در همایش شهرداران استان اظهار داشت: ۴۷ میلیارد ریال مجموع بدهی شهرداری های استان به این سازمان است و در صورت پرداخت نشدن این سازمان نمی تواند به تعهد خود به افراد تحت پوشش عمل کند.

وی افزود: مدیرعامل این سازمان با بخشش جریمه دیرکرد از سوی نهادها موافقت کرده و سازمان های مختلف در صورتیکه اصل بدهی خود را تسویه کنند، جریمه دیرکرد آنها که مبلغ قابل توجهی است، بخشیده می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده اصل بدهی نیز در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه تقسیط می شود.

ملکشاهی تاکید کرد: این فرصت قابل تمدید نیست و دستگاه های خدمات رسان و بویژه شهرداری ها می توانند از این مهلت تعیین شده برای تسویه بدهی خود بهره بگیرند.