به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی ظهر چهارشنبه در بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایگاه‌های هلال احمر بوشهر اظهار داشت: هلال احمر همواره در تلاش است تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کند و از همه ظرفیت‌ها در این راستا استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به آغاز برنامه طرح‌های ملی امداد و نجات، ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در بوشهر اضافه کرد: از مهمترین اهداف این طرح می‌توان به پیشگیری از خطرات و رسیدگی به سانحه دیدگان اشاره کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی ۶۴ پایگاه هلال احمر ویژه نوروز در استان بوشهر، افزود: از این تعداد ۳۱ پایگاه امدادی شامل ۱۶ پایگاه جاده‌ای، ۱۰ پایگاه ساحلی، ۴ پایگاه سیار و یک پایگاه هوایی و ۳۳ پست ایمنی و سلامت است.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۵۰۰ امدادگر استان‌ بوشهر در زمینه راهنمایی مسافران و امداد و نجات، گفت: ۵۰۰ امدادگر با فراگیری آموزش‌های تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کنند.